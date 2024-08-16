Epic旗下遊戲《要塞英雄》重返歐盟iOS與全球安卓平台

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-16 19:41

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遊戲開發公司 Epic Games 周五 (16 日) 表示，在歐盟《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA) 上路後，該公司旗下多人射擊遊戲《要塞英雄》時隔四年後再度重返歐盟 App Store 和全球範圍內的 Google 安卓 (Android) 設備。

時間追溯到 2020 年 8 月，蘋果 (AAPL-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 將《要塞英雄》從各自的應用程式商店中下架，主要是因為遊戲開發商 Epic Games 不滿兩家公司在平台上抽佣引起一連串訴訟。在蘋果下架該款遊戲時，Epic 僅在蘋果平台上就擁有 1.16 億用戶。

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Epic 周五表示，歐盟的 DMA 允許其在歐盟推出自己的遊戲商店，儘管蘋果仍阻止歐洲以外的客戶下載《要塞英雄》以及遊戲商店。

該公司執行長史威尼 (Tim Sweeney) 同日表示：「他們將付出龐大的努力來減緩我們的速度、來多次阻撓我們，而歐盟執委會總是會採取行動，確保競爭對手能進入市場。」

Epic 在自家遊戲商店有多款熱門遊戲如《要塞英雄》、《Rocket League Sideswipe》、《糖豆人》，目前該公司也和其他開發商合作，在 Epic 平台上推出遊戲與應用程式。上述遊戲也可透過 AltStore 等獨立手遊商店下載。

據了解，Epic 的個人電腦 (PCE) 平台上約有 7,500 萬活躍用戶，並且預估到今年年底行動設備用戶將達到 1 億。