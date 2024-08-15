〈財報〉沃爾瑪Q2業績報喜 今年內第二次上調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-15 20:10

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美國零售巨擘沃爾瑪周四 (15 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季財報，受惠門市與線上商城客流量增加，而且食品雜貨部門以外的銷售也有所改善，該季營收、獲利雙雙優於華爾街分析師預期。此外，沃爾瑪還上調全年財測，為今年內第二次上修。這份財報有望緩解外界對消費者支出放緩的擔憂，美國經濟或許還沒走到衰退這一步。

截稿前，沃爾瑪 (WMT-US) 周四盤前股價在財報利多加持下大漲 6.06%，每股暫報 72.82 美元，不僅超過 7 月 17 日每股 71.03 美元的創紀錄收盤價，也打破 7 月 19 日每股 71.33 美元的盤中歷史新高。

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展望未來，沃爾瑪最新預估全年營收將成長 3.75% 至 4.75%，高於先前預期的 3% 至 4% 之間、經調整後每股獲利估介在 2.35 至 2.43 美元區間，也優於先前預測的 2.23 至 2.37 美元。

不過沃爾瑪對第三季 (本季) 的預測卻不如全年樂觀，預料該季營收成長 3.25% 至 4.25%，而分析師預測共識為 1,670.6 億美元，約成長 3.9%；本季經調整後每股獲利估介在 0.51 至 0.52 美元區間，低於分析師預估的 0.55 美元。

對於今年內兩度上調財測，沃爾瑪財務長大衛 ‧ 瑞尼 (John David Rainey) 表示，公司看到消費者繼續謹慎、追求划算商品，也聚焦必需品消費方面，不過目前沒有看到客戶財務狀況出現任何惡化情形。大衛 ‧ 瑞尼指出，公司上調財測反映出今年上半年強勁的表現，預料本季每個月營運「相對穩定」。

值得注意的是，沃爾瑪的草坪和園藝用品等一般商品銷售額在 11 季以來首次出現成長，有分析認為這是消費者支出並未減弱的希望指標，不過大衛 ‧ 瑞尼表示這些類別方面只是出現小幅成長。

整體來看，沃爾瑪第二季業績、財測均表現亮眼，雖然本季財測略有遜色，但未澆熄投資人的信心，應該會緩解外界對消費者支出放緩的擔憂，美國經濟或許還沒走到衰退這一步。

Q2 同店銷售打破連 5 季成長放緩局面

根據財報，沃爾瑪第二季 (截至 7/31) 營收年增 4.8% 至 1,693.4 億美元，優於分析師預估的 1,685.7 億美元；該季淨利報 45 億美元，合每股獲利 0.56 美元，低於去年同期的 78.9 億美元或每股獲利 0.97 美元，不過經調整後每股獲利報 0.67 美元，略高於分析師預估的 0.65 美元。

沃爾瑪第二季同店銷售成長 4.1%，遠高分析師預估的 3.4%，也優於第一季的 3.4% 增幅，打破連 5 季成長放緩的局面；Sam"s Club 第二季同店銷售成長 5.2%，遠超分析師預估的 4.1%。

第二季營收按業務劃分，沃爾瑪全球 (Walmart International) 銷售額成長 7.1% 至 296 億美元，低於分析師預估的 298.6 億美元、Sam"s Club 營收年增 4.7% 至 229 億美元，打敗分析師預估的 227.1 億美元、美國沃爾瑪 (Walmart U.S.) 收入成長 4.1% 至 1,153 億美元，高於分析師預期的 1,147.4 億美元。

德意志銀行分析師 Krisztina Katai 在一份研究報告中寫道：「在消費放緩的背景下，沃爾瑪與其他零售業的區別在於其持續成長態勢——儘管有所放緩。」