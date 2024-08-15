〈財報〉降價策略持續奏效 京東Q2獲利超預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-15 23:31

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中國電商巨擘京東 (JD.com) 周四 (15 日) 美股盤前公布第二季財報，受惠降價措施吸引消費者湧入平台消費，該季營收、獲利打敗華爾街分析師預期。值得注意的是，京東第二季淨利快速成長，按非美國通用會計準則 (Non-GAAP) 下營益及淨利均創下歷史新高。

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根據財報，京東第二季營收年增 1.2% 至人民幣 2,914 億元 (以下單位皆同)，高於分析師預估的 2,905.1 億元；營益年增 26.5% 至 105 億元，遠高去年同期的 83 億元。

第二季稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 年增 30% 至 135 億元，遠超分析師預估的 116.9 億元；經調整後每股獲利報 9.36 元，年增 46.5%，也打敗分析師預期的 6.21 元；第二季毛利率比去年同期大幅成長 137 個基點至 15.8%。

京東表示，利潤率的提高是公司成功利用「規模經濟和採購效率」的結果，包括將人工智慧 (AI) 技術整合到供應鏈中。

第二季營收按業務劃分，京東零售 (包括京東健康、京東工業等業務) 年增 1.5% 至 2,570.7 億元、營益報 101.1 億元，年增 24.2%；新業務 (主要包括達達、京東產發、京喜及海外業務) 年減 35% 至 46.4 億元，淨損 6.95 億元，去年同期獲利 10.3 億元；京東物流年增 7.7% 至 442.1 億元，營益報 21.8 億元，年增 327.5%。

京東執行長許冉表示，該公司仍致力於低價策略，有望讓公司在電子商務行業中脫穎而出。