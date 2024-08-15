〈財報〉降價策略持續奏效 京東Q2獲利超預期
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-15 23:31
中國電商巨擘京東 (JD.com) 周四 (15 日) 美股盤前公布第二季財報，受惠降價措施吸引消費者湧入平台消費，該季營收、獲利打敗華爾街分析師預期。值得注意的是，京東第二季淨利快速成長，按非美國通用會計準則 (Non-GAAP) 下營益及淨利均創下歷史新高。
截稿前，京東 (JD-US) 周四盤中股價上漲 5%，每股暫報 27.20，延續盤前漲勢，該股過去一年股價累積下跌 25%；京東 (9618-HK) 香港股價周四收跌 1.44%，報每股 99.35 港元，過去一年累積下跌 28%。
根據財報，京東第二季營收年增 1.2% 至人民幣 2,914 億元 (以下單位皆同)，高於分析師預估的 2,905.1 億元；營益年增 26.5% 至 105 億元，遠高去年同期的 83 億元。
第二季稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 年增 30% 至 135 億元，遠超分析師預估的 116.9 億元；經調整後每股獲利報 9.36 元，年增 46.5%，也打敗分析師預期的 6.21 元；第二季毛利率比去年同期大幅成長 137 個基點至 15.8%。
京東表示，利潤率的提高是公司成功利用「規模經濟和採購效率」的結果，包括將人工智慧 (AI) 技術整合到供應鏈中。
第二季營收按業務劃分，京東零售 (包括京東健康、京東工業等業務) 年增 1.5% 至 2,570.7 億元、營益報 101.1 億元，年增 24.2%；新業務 (主要包括達達、京東產發、京喜及海外業務) 年減 35% 至 46.4 億元，淨損 6.95 億元，去年同期獲利 10.3 億元；京東物流年增 7.7% 至 442.1 億元，營益報 21.8 億元，年增 327.5%。
京東為在中國電子商務市場上與競爭對手阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 和擁有在線零售商拼多多 (PDD-US) 的激烈競爭中保持競爭力，京東已經努力保持低價。
京東執行長許冉表示，該公司仍致力於低價策略，有望讓公司在電子商務行業中脫穎而出。
電子商務諮詢公司 WPIC Marketing + Technologies 的執行長 Jacob Cooke 表示，儘管面臨經濟挑戰，消費者不但受到價格、產品品質和購物體驗的激勵，也有助於推動轉換率和培養市場忠誠度。不過他指出，京東應該發揮自己的優勢，而不是參與過度折扣的逐底競爭。
- 意想不到的避險神器，追成長也追降波動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉美7月強勁零售銷售數據安撫衰退擔憂 主要指數開高
- 美上周初領失業金人數續降至22.7萬人 寫7月以來新低
- 〈財報〉沃爾瑪Q2業績報喜 今年內第二次上調全年財測
- 美7月零售銷售超預期月增1% 創2023年初以來最大單月增幅
下一篇