美上周初領失業金人數續降至22.7萬人 寫7月以來新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-15 22:10

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美國勞工部 (DOL) 周四 (15 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數連續第二周下降，降至 7 月初以來新低，數據凸顯儘管企業近期招聘有所回落，但就業市場仍有韌性。

具體來看，截至 8 月 10 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.7 萬人，低於市場預期的 23.6 萬人，較修正後前值 23.4 萬人增加 1 千人，4 周移動平均值報 23.65 萬人。

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截至 8 月 3 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 186.4 萬人，高於市場預期的 188 萬人，較修正後前值 187.1 萬人減少 7 千人，4 周移動平均值報 186.2 萬人，為 2021 年 11 月 27 日以來最高。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

美國 7 月就業報告顯示失業率連續第四個月上升且招聘放緩後，引發就業市場惡化的擔憂，分析師和投資人正密切留意就業市場疲勢可能快於預期的跡象。今年初領失業金人數雖然呈上升趨勢，但仍低於 2019 年的水準。

另一方面，就業市場的放緩，加上本周三公布的 7 月消費者物價指數 (CPI) 報告顯示，美國潛在通膨年增連續第四個月放緩，強化聯準會 (Fed) 在下個月貨幣政策會議上降息的理由。