〈財報〉螞蟻集團獲利年減10% 至人民幣120億元

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-15 20:38

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根據外媒周四 (15 日) 報導，螞蟻集團在經歷結構性調整和加大海外擴張力道後，在截至 3 月 31 日的 3 個月內獲利年減 10.25% 至人民幣 120 億元 (合 16.8 億美元)，替阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 貢獻人民幣 39 億美元 (5.45 億美元) 的獲利。阿里巴巴持有螞蟻集團三分之一的股份。

不過相比更早之前的 3 個月，當時螞蟻集團受到投資損失打擊，該季獲利大減 19%。螞蟻集團的財報比阿里巴巴晚一季。對於上述消息，螞蟻集團拒絕置評請求。

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螞蟻集團今年 3 月對其業務進行全面改革，替國際、資料庫和數位技術部門設立獨立董事會，也替未來的分拆鋪平道路。該公司一直在擴大海外業務，以抵消中國國內成長放緩的影響，在東南亞和歐洲等地區與至少 25 個電子錢包平台合作，進行跨境支付。

億萬富翁馬雲去年放棄對螞蟻金服的控制權，同年 7 月中國對螞蟻金服和騰訊 (0700-HK) 處以超過 10 億美元的罰款，結束對蓬勃發展的網路產業的打擊。

螞蟻集團的國際業務也一直在建構以區塊鏈技術為基礎的財務管理平台 Whale。此外，該公司還與星展集團 (DBS Group Holdings Ltd.) 合作，啟動了一個國庫代幣測試計畫，以提高銀行帳戶之間資金流動的效率。

一位知情人士曾在 6 月透露，在中國國內，螞蟻集團正在考慮出售其在個人信用報告公司百行徵信 (Baihang Credit Co.) 的股份，同時等待另一家類似實體錢塘徵信的牌照獲得批准。

螞蟻集團去年提議回購至多 7.6% 的股份，讓富達投資 (Fidelity Investments) 和普徠仕集團 (T. Rowe Price Group Inc.) 等投資人有機會出售部分股票。

根據回購計畫，螞蟻集團的估值被削減至約 790 億美元，遠低於 3 年前中國監管機構取消首次公開募股 (IPO) 前 2,800 億美元的高峰。這家金融科技公司正在等待獲得金融控股公司牌照，這將有助於重啟 IPO。

螞蟻集團最初是替出國旅遊的中國遊客服務的，現在已經將其服務擴展為跨境支付的支柱，稱為支付寶 +，可以在不同的錢包中使用。截至 3 月初，該網絡已連結了 57 個國家和地區的 8,800 多萬商家。