台積電拍板 斥171.4億元購買群創南科廠房
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-15 20:06
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日公告，斥資 171.4 億元向群創 (3481-TW) 購買南科廠房及附屬設施，總交易金額為新台幣 171.4 億元，取得目的為供營運與生產使用；業界看好，由於台積電先進封裝供不應求，正積極擴充產能因應，該廠投產時程將早於嘉義廠。
台積電指出，今天與群創簽訂合約，購買群創座落於台南市新市區環西路一段 3 號廠房及附屬設施，建物面積 31 萬 7,444.93 平方公尺，折合 9 萬 6,027.09 坪，交易總金額為新台幣 171.4 億元。
群創南科四廠原先主要生產筆電及監視器用面板，因策略考量於去年關閉，也在 7 月底通過董事會將出售廠房，陸續傳出記憶體晶片大廠美光 (MU-US) 與台積電均有意出價購買，最終花落台積電。
業界看好，台積電取得群創南科廠區後，將主要用於擴充先進封裝產能，包括 CoWoS 在內等技術，且因其產能需求孔急，也已向部分設備供應商下單，預計今年底至明年陸續出貨，挹注設備業者營運向上攀升，該廠完工時程也可望早於嘉義廠。
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