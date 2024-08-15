台積電拍板 斥171.4億元購買群創南科廠房

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業界看好，台積電取得群創南科廠區後，將主要用於擴充先進封裝產能，包括 CoWoS 在內等技術，且因其產能需求孔急，也已向部分設備供應商下單，預計今年底至明年陸續出貨，挹注設備業者營運向上攀升，該廠完工時程也可望早於嘉義廠。