美7月零售銷售超預期月增1% 創2023年初以來最大單月增幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-15 20:53

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美國 7 月零售銷售創 2023 年 1 月以來最大單月增幅，遠超市場預期，這一普遍成長表明，即使面對高物價和借貸成本消費者仍具有彈性。不過 6 月數據已經連續第八個月下修，美國經濟是否能軟著陸，還需要有更多數據支撐。

美國商務部周四 (15 日) 公布數據顯示，7 月零售銷售月增 1%，創 2023 年 1 月以來新高，優於市場預期的 0.4%，前值自 0% 下修至 - 0.2%；按年來看成長 2.66%，前值自 2% 上修至 2.04%。數據表明，即便面對高物價和借貸成本，消費者仍具有韌性。

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7 月零售銷售月增 1%，創 2023 年 1 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

此外，剔除汽車、汽油、建築材料和食品服務的 7 月核心零售銷售月增率報 0.4%，高於市場預期的 0.1%，不過低於修正後前值 0.5%；7 月剔除汽車和汽油的零售銷售月增 0.4%，也高於市場預期的 0.2%，不過比 6 月的 0.8% 有所放緩。

根據報告，在 13 個類別中有 10 個類別出現了成長。汽車經銷商 6 月曾遭網路攻擊，導致銷售量大幅下降，不過此後汽車銷售強勁反彈，7 月成長 0.66%。而作為這份報告中唯一的服務業類別，餐廳和酒吧的消費在 7 月成長 0.3%。

(圖：ZeroHedge)

7 月電子產品和家用電器也強勁成長，不過電子商務銷售額增幅不大，成長動力主要是受亞馬遜 (AMZN-US) 的會員日 (Prime Day) 以及沃爾瑪 (WMT-US) 和目標百貨 (TGT-US) 的其他促銷活動帶來的大幅折扣推動。

(圖：ZeroHedge)

此外，用於計算國內生產毛額 (GDP) 的 7 月控制核心零售銷售月增 0.3%，連續第三個月成長，但明顯弱於 6 月的數據。該數據不包括食品服務、汽車經銷商、建築材料商店和加油站。

上述零售數據沒有經過通膨調整，很大程度上反映商品購買，但商品購買在消費者總支出中占比相對較小。將於本月稍晚公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數更能提供有關 7 月份商品和服務實際支出的細節。

報告也透露，儘管借貸成本上升、勞動市場降溫以及經濟前景不確定，但消費者仍維持支出。隨著新冠疫情的儲蓄耗盡、薪資成長放緩，許多美國民眾越來越訴諸信用卡和其他貸款來支撐其購物，這引發了對消費者支出可持續性的質疑，尤其是在越來越多的人拖欠卡債的情況下。

值得注意的是，雖然 7 月零售銷售創下一年半以來最大單月增幅，但此前數據 8 度遭到下修，經濟軟著陸的觀點仍需更多數據支撐。有分析認為，美國消費者的支出繼續低於前幾年，未來在必需品方面的支出將繼續保持溫和。

美國零售銷售過去數據 8 度遭到下修。(圖：ZeroHedge)

不過美國勞工部同日公布數據顯示，上周初領失業金人數連續第二禮拜下降，寫下 7 月初以來新低，表明就業市場仍有彈性，支撐美國經濟不至於走到衰退。