〈美股早盤〉美7月強勁零售銷售數據安撫衰退擔憂 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-15 21:43

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美股主要指數周四 (15 日) 開高，美國 7 月零售銷售數據超預期成長，顯示美國家庭消費能力強勢回升，緩解經濟衰退擔憂。另外美國勞工部 (DOL) 同日公布報告顯示，就業市場仍具韌性。

截稿前，道瓊工業指數漲近 450 點或近 1.1%，那斯達克綜合指數漲逾 200 點或近 1.2%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲逾 2%。

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具體來看，美國 7 月零售銷售月增 1%，創一年半以來最快增速，遠超市場預期的 0.3%，前值下修至 - 0.2%；美國上周初領失業金人數報 22.7 萬人，低於市場預期的 23.5 萬人，修正後前值為 23.4 萬人。上述據公布後，交換市場預估聯準會 (Fed) 今年降息幅度不到 100 個基點。

NatAlliance Securities 分析師 Andrew Brenner 表示，初領失業金人數增加了經濟下行的戲劇性。

今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員之一、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 接受英國《金融時報》(FT)採訪時表示，他對 9 月降息「持開放態度」。他認為在就業市場出現降溫跡象的情況下，央行鬆綁貨幣政策不能「遲到」。

隨著美國股市本周穩定，華爾街似乎恢復平靜，但德銀 (Deutsche Bank AG) 表示，投資人仍需防範未來的資產劇烈波動。

德銀全球首席投資長 Christian Nolting 表示：「由於季節性因素和市場變化，我們預估波動性將保持在較高水準，而市場的定價已不再完美。」在一度勢不可擋的股市漲勢因疲軟的就業報告受挫後市場重設預期，「好消息現在是好消息，壞消息現在是壞消息」。

截至台北時間周四（15 日）21 時許：

焦點個股：

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價上漲 7.10%，至每股 73.53 美元

美國零售巨擘沃爾瑪周四美股盤前公布 2025 會計年度第二季財報，受惠門市與線上商城客流量增加，而且食品雜貨部門以外的銷售也有所改善，該季營收、獲利雙雙優於華爾街分析師預期。此外，沃爾瑪還上調全年財測，為今年內第二次上修。這份財報有望緩解外界對消費者支出放緩的擔憂，美國經濟或許還沒走到衰退這一步。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 1.75%，至每股 80.86 美元

中國電商巨擘阿里巴巴周四公布第二季財報，營收成長為令人失望的 4%，公司積極的促銷活動和新的購物功能，未能在陷於掙扎的中國消費環境中發揮作用。該股盤前下跌近 2%。

迪爾 (DE-US) 早盤股價上漲 5.16%，至每股 396.41 美元

全球最大農業機具製造商迪爾 (Deere & Co.) 周四公布的第三季獲利超出分析師的預期，因為強有力的定價和成本控制措施保護其利潤率，使其免受農業設備需求疲軟的影響。該公司股價在周四盤前上漲 4%。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月零售銷售月增率報 1%，預期 0.4%，前值 - 0.2%

美國 7 月核心零售銷售月增率報 0.4%，預期 0.1%，前值 0.5%

美國上周初領失業金人數報 22.7 萬，預期 23.6 萬，前值 23.4 萬

美國上周續領失業金人數報 186.4 萬，預期 188 萬，前值 187.1 萬

華爾街分析：

大型投資機構正準備應對夏季股市暴跌延續到秋季的可能，擔心在美國經濟衰退擔憂和日本央行措手不及升息所引發的混亂之後，將出現更大範圍的拋售浪潮。

管理 1700 億美元資金的松橋投資多元資產主管凱利 (Michael Kelly) 表示，「未來兩個月情勢將會非常非常不穩定。」並補充指出，預計下個月美國將首次降息，但這對於拯救經濟來說可能為時已晚。

瑞銀歐洲股票策略主管佛勒 (Gerry Fowler) 表示，對沖基金拋售可能已經結束，但行動較慢的主流投資經理人通常需要 4 到 6 周的時間來調整投資組合。