LINE GO多元減碳計程車10月上線 裕隆集團招募n7司機

裕隆集團宣布,LINE GO 用戶數突破 400 萬會員,為持續打造智慧生活移動生態系,並提供廣大用戶環保低碳的乘車選擇,LINE GO 多元減碳計程車 10 月上線,整合納智捷、格上租車資源招募司機,估可協助營業車年省 10 萬元成本。

裕隆說明,LINE GO TAXI 現有 14000 名合作司機, 在導入 n⁷車型及多元減碳車服務後,減碳車輛數將一舉突破 3000 輛;同時,LINE GO 串聯充電漫遊、電動車保修和原有燃油車收購等服務,擴大 LINE GO eMaaS(EV Mobility as a Service) 電動車生態圈。