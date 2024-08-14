LINE GO多元減碳計程車10月上線 裕隆集團招募n7司機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-14 10:00

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裕隆集團宣布，LINE GO 用戶數突破 400 萬會員，為持續打造智慧生活移動生態系，並提供廣大用戶環保低碳的乘車選擇，LINE GO 多元減碳計程車 10 月上線，整合納智捷、格上租車資源招募司機，估可協助營業車年省 10 萬元成本。

LINE GO 正領先業界推動營業用車電動化，預計 10 月推出全新多元減碳計程車，並與納智捷、格上租車攜手導入 LUXGEN n⁷，整合租賃、充電和 6 年或 60 萬公里電池保固服務，初估可協助車主年省 10 萬元的營業成本，力拚以集團資源讓 n⁷成為新一代首選營業用車。

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n⁷本身具有智慧領航、靈活座艙和超大行李箱功能，並可提供寬敞舒適且安靜的電車搭乘體驗，被稱為最大空間的電動計程車。

裕隆說明，LINE GO TAXI 現有 14000 名合作司機， 在導入 n⁷車型及多元減碳車服務後，減碳車輛數將一舉突破 3000 輛；同時，LINE GO 串聯充電漫遊、電動車保修和原有燃油車收購等服務，擴大 LINE GO eMaaS(EV Mobility as a Service) 電動車生態圈。

LINE GO 響應 2050 淨零排放願景，8 月起正式推出業界最優惠的 n⁷電動車駕駛招募方案，包括零頭款 72 期每期 15,800 元租購或純租每月最低 24,800 元綁約一年。搭配優惠車險、協助原車收購及 6 年或 60 萬公里營業用車電池保固、家用充電樁獨家購買優惠、充電漫遊平台充電金回饋等措施。