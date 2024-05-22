〈裕隆集團法說〉納智捷N7首波訂單交完要到Q3 不排除再代理新車型

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-22 15:06

裕隆 (2201-TW) 今 (22) 日召開法說會時指出，目前納智捷 N7 每個月交車維持 1200-1500 台，預計第三季底將現有訂單交完，而 N7 第二波預購將於第二季到第三季展開；另外，市場關注今年裕隆是否代理新車型來台，裕隆回應採「開放平台、多元客戶」的策略。

裕隆說明，納智捷 N7 每個月維持 1200-1500 台的交車，目前三義工廠產能稼動率約 70% 左右，預計第三季底將原先訂單交貨完畢，由於固定攤提有下降，有利第二季正向表現，展望後市，預計 N7 第二波預購將於第二季到第三季展開，但仍由鴻華先進逐季統一對外說明為主。

裕隆也提到，雖然近年來集團在轉型過程中開放多元化價值鏈平台，但無論在未來的授權生產或自主開發車輛上，仍將保持國內供應優先的策略。

對於整體車市看法，裕隆認為，由於美國利率調整方向尚未明確，並考量台灣受通膨影響，保守看待，估全年新車掛牌數約 44 萬台，處近 5 年的平均水準，年減約 5.58%，而國產車與進口車銷售比率與去年同期差異不大。

另外，對於中國車市，裕隆指出，前 4 月銷售共 907.9 萬台，年增 10.2%，儘管中國 4 月公布「汽車以舊換新補貼實施細則」，促使內銷成長，但因歐美地區反補貼政策並擬提高中國進口車關稅，中國汽車銷量預估維持在 3100 萬台，年增 3%。