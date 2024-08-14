業外進補 中環上半年EPS 1.04元 現金股利0.68元9/4除息
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-14 12:41
光碟廠中環 (2323-TW) 昨 (13) 日公布上半年合併財報，由於業外收入進補，第二季稅後純益 14.0 億元，季增逾 6 倍。上半年累計稅後純益 11.3 億元，年減 45.3%，每股純益 1.04 元。中環同步公告下半年度除息交易日為 9 月 4 日，每股配發現金股利 0.68 元。
中環第二季營收 17.6 億元，季減 4.1%，年減 0.5%；毛利率 22.3%，季減 0.1 個百分點，年減 0.6 個百分點；營業虧損 1.2 億元，較前一季、去年同期擴大；營益率 - 7.2%，季減 3.7 個百分點，年減 0.08 個百分點；稅後純益 14.0 億元，季增 619.4%，年增 1.0%，每股純益 1.29 元。
中環累計上半年營收 36.0 億元，年增 2.8%；毛利率 22.4%，年增 0.8 個百分點；營業虧損 1.9 億元，較去年同期收斂；營益率 - 5.3%，年增 1.9 個百分點；稅後純益 11.3 億元，年減 45.3%，每股純益 1.04 元。
中環同步公告數起資產交易，包括處分 4,387,000 股矽統 (2363-TW) 普通股，處分損失 1229 萬元，持股比例 0.572%；購入 2,370,000 股中興電 (1513-TW) 普通股，交易金額 4.2 億元，持股比例 0.232%。
中環有價證券投資占總資產比例為 73.48%，占歸屬於母公司權益比例為 92.81%，當前營運資金約 64.69 億元。
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