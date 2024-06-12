裕隆集團多品牌打造國產電動車市 MG4、n7新訂價出爐

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-13 15:48

裕隆集團積極以多品牌打造國產電動車市，中華車 (2204-TW) 代理的 MG 今 (13) 日宣布推出跨界純電休旅 MG4 EV，旗艦版僅 99.9 萬元，而裕隆 (2201-TW) 旗下納智捷國產純電休旅 LUXGEN n7 也正式開放線上預約試駕與下訂，會員專屬價 103.9 萬元，較入門定價調降約 6 萬元。

MG Taiwan 說明，備受國內消費者高度關注的全新 MG4 跨界純電休旅雙動力車型，建議售價分別為 MG4 EV 旗艦版 99.9 萬元、MG4 XPOWER 118.9 萬元， 6 月 15 日起進駐全台 MG 展示中心。

全新 MG4 是 MG Taiwan 繼 HS 和 ZS 車系後推出的第三款新車，將為品牌在台進一步建構起更完整的產品陣線，MG Taiwan 指出，MG4 是旗下首部純電車款，主打全方位產品實力搭配高性價比的優勢，更是台灣 CUV 級距唯一的滿配純電跨界休旅，也為國內親民入手的百萬等級 EV 購車選擇。

而不讓 MG 專美於前，納智捷今日也宣布，國產純電休旅 LUXGEN n7 正式開放線上預約試駕與下訂，不再限定只有首波參與預購的 2.5 萬會員才能購買。