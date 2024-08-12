〈美股早盤〉超級數據周來襲 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-12 21:44

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美股主要指數周一 (12 日) 開盤漲跌互現，投資人持謹慎態度迎接「超級數據周」，其中包括重磅通膨報告、就業市場數據、消費者支出狀況等，還有零售巨擘財報。

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在經歷動盪不安的一周後，本周美股焦點轉向一系列關鍵經濟指標和企業財報——7 月消費者物價指數 (CPI)、零售銷售數據、初領失業金人數、全球零售巨擘的獲利情況等，投資人將從中判斷美國家庭是否面臨更高的通膨和高利率帶來的更多壓力。

由 Michael Gapen 領導的美銀全球研究團隊的經濟學家寫道：「金融市場在對硬著陸風險的擔憂導致短暫的 Wile E. Coyote(墜崖) 時刻後暫時穩定下來。從現在開始，數據將告訴我們美國經濟的情況：逐漸放緩還是急劇墜落。」

美國 7 月 CPI 將於本周三 (14 日) 晚間公布。經濟學家預估，7 月整體 CPI 將維持在 3% 的年增速，而剔除食品和能源成本波動的核心 CPI 預計將從 6 月的 3.3% 放緩至 3.2%，預計創下 2021 年 5 月以來最低紀錄，這將助漲降息預期。

摩根士丹利投資管理公司全球市場負責人 Brian Weinstein 表示，由於歷史上 CPI 保持在 2% 以下的情況「罕見」，通膨將比聯準會 (Fed) 的目標保持在更高水平一段時間。

他也提到，圍繞地緣政治衝突和美國大選後經濟政策的不確定性足以「阻止通膨回到 2% 以下」。本周二 (13 日) 公布的 7 月生產者物價指數 (PPI) 將提供更多線索。

分析師預估，由於地緣政治衝突和 2024 年美國總統候選人的經濟計畫帶來的不確定性，市場波動性將會增加。花旗報告指出，交易員們預料在周三 CPI 報告發佈時，標普 500 指數至少將出現 1.2% 的波動。

對於「超級數據周」，有人認為，本周四 (15 日) 公布的零售銷售和初領失業金數據可能比 PPI 和 CPI 通膨數據更重要。因為通膨降溫已經是市場共識，而決定 Fed 在 9 月降息 1 碼 (25 基點) 或 2 碼 (50 基點) 的主要看經濟狀況。

消費者支出持續疲軟，並且已經開始影響企業獲利。

Hirtle Callaghan & Co. 投資長 Brad Conger 表示：「大多數面向消費者的公司，如星巴克 (SBUX-US) 和麥當勞 (MCD-US) 都有獲利警告，這讓我印象深刻，這無疑是一個非常艱難的消費者環境。這顯示消費者被壓抑的儲蓄已經耗盡，同時耗盡的還有他們對工作和未來收入的信心。

美國消費者的消費能力，讓本周一些零售巨擘即將公布的財報成為美股的另一個焦點。

截至台北時間周一（12 日）21 時許：

焦點個股：

冬海集團 (SE-US) 早盤股價上漲 1.06%，至每股 65.55 美元

根據外媒周一報導，冬海集團 (Sea Ltd.) 旗下蝦皮 (Shopee) 已將其在許多核心市場向商家收取的佣金提高約三分之一，凸顯這家東南亞電商領軍企業再次嘗試提振獲利。

輝瑞 (PFE-US) 早盤股價下跌 0.46%，至每股 28.42 美元

輝瑞周一表示，其呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗 Abrysvo 在對 4 組 18 歲及以上免疫系統受損的成年人進行的後期研究中，產生了強烈的免疫反應。輝瑞表示，單次 120 微克劑量的疫苗在研究中所有組別都產生針對 RSV 兩種亞型 RSV-A 和 RSV-B 的強中和抗體。

捷藍航空 (JBLU-US) 早盤股價下跌 11.65%，至每股 5.34 美元

捷藍航空周一表示，計畫單獨發債籌集約 31.5 億美元資金，其中大部分資金由其會員計劃 TrueBlue 支應，以改善流動性。該公司股價在周一盤前交易下跌 8%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：