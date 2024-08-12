蝦皮商家抽成幅度超過競爭對手 力拚衝高獲利

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-12 20:07

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根據外媒周一 (12 日) 報導，冬海集團 (Sea Ltd.) 旗下蝦皮 (Shopee) 已將其在許多核心市場向商家收取的佣金提高約三分之一，凸顯這家東南亞電商領軍企業再次嘗試提振獲利。

報導指出，儘管面臨 TikTok、拼多多 (PDD-US) 旗下 Temu 和阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 旗下 Lazada 競爭，冬海集團越來越有信心在關鍵市場留住商家。

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根據冬海集團官網，該公司在泰國的佣金已從先前的 10% 上升至今年 7 月的 13%，目前佣金已超過競爭對手。另據摩根大通報告，TikTok 收費高達 8%，Lazada 的收費高達 10%。佣金也被稱為「抽佣比例」(Take rate)，以產品銷售或交易價格的百分比收取。

提高佣金此舉表明，在電子商務先驅廣泛的用戶基礎和完善的配送服務的幫助下，總部位於新加坡的冬海集團對自己成為商家重要合作夥伴的努力感到安全。然而，這種策略是有風險的——Temu 和字節跳動公司 (ByteDance Ltd.) 的 TikTok 迅速獲得用戶，如果賣家認為冬海集團的服務過於昂貴，可能就會跳槽。

冬海集團將於本周二 (13 日) 美股盤前公布第二季財報，預料會繳出轉虧為盈的成績單，投資人也想看看其電子商務部門是否有能力在不失去市場主導地位的情況下提高佣金。如今，該公司需要證明，在無情的成本削減措施幫助提振了利潤之後，能夠加速商品銷售總額的成長並提高獲利。

電子商務研究公司 Cube Asia 的聯合創始人 Simon Torring 表示，蝦皮提高收費的速度比以前快得多，在東南亞的許多核心市場，包括印尼和菲律賓，今年已經提高了兩倍，不過其競爭對手也提高佣金，因此商家不太可能出走。

Torring 表示：「去年，我們看到了商品交易總額成長與利潤之間的持續權衡。最新財報可能會向投資人表明，賣家已經接受「抽佣比例」上升，如果這完全轉化為獲利，東南亞電商可能是一個有利可圖的領域。」」Cube Asia 一直密切追蹤該地區的電子商務佣金。

對於上述報導，冬海集團代表拒絕置評。

根據分析師的平均預測，截至 6 月的第二季淨利可能下降 82%，至 6,000 萬美元，這還是在營收預期成長 20% 的情況下。 蝦皮第二季商品總成交量 (即售出商品的價值) 可能比去年同期成長約 24.7%。