紐約Fed調查：7月消費者對3年通膨預期降至歷史新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-13 00:20

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美國紐約聯準銀行 (New York Federal Reserve) 周一 (12 日) 公布調查結果顯示，7 月消費者信心有所增強，認為未來幾年通膨問題會有所緩解，其中對未來 3 年通膨預期降至 2013 年 6 月調查開始以來的新低。

調查結果顯示，消費者認為通膨雖然在明年可能保持在高處，不過幾年之後會開始降溫。具體來看，消費者對未來 1 年通膨預期中值為 3%、5 年通膨預期持穩在 2.8%，不過對未來 3 年通膨預期比前一個月調查下降 0.6 個百分點至 2.3%，創 2013 年 6 月開始調查以來新低。

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上述結果出爐之際，投資人對通膨狀況以及聯準會 (Fed) 是否可能最早在下個月降息感到不安。經濟學家認為預期數據是通膨的關鍵，因為如果消費者和企業主認為物價和勞動成本可能繼續上漲，他們就會調整自己的行為。

美國勞工部 (DOL) 本周三 (14 日) 將揭曉 7 月消費者物價指數 (CPI)，目前市場預估該月 CPI 增速為 0.2%、按年來看成長 3%，距離 Fed 的 2% 目標仍有整整一個百分點的距離，不過數值已僅有 2 年前的三分之一。

市場也已完全消化了 9 月降息至少 1 碼 (25 個基點) 的可能性，以及 Fed 在年底前降息整整 100 個基點的可能性很高。

這份調查報告也還帶來其他關於通膨的好消息。受訪者預估未來一年汽油價格將成長 3.5%，比 6 月低 0.8 個百分點，食品價格將上漲 4.7%，比 6 月低 0.1 個百分點。

此外，家庭支出預料將成長 4.9%，比 6 月份低 0.2 個百分點，是自 2021 年 4 月 (目前的通貨膨脹開始的時間) 以來的最低水準。

相反的，消費者對醫療保健、大學教育和房租的預期有所上升。7 月大學學費預期增幅躍升至 7.2%，較 6 月上升 1.9 個百分點，而房租預期增幅預估為 7.1%，較 6 月高出 0.6 個百分點。房租一直讓盼望住房成本下降的 Fed 官員感到特別傷腦筋。

就業市場方面，儘管失業率不斷上升，但就業預期有所改善。調查顯示未來一年失去工作的預期機率降至 14.3%，下降 0.5 個百分點，而自願離職的預期攀升至 20.7%，上升 0.2 個百分點，為 2023 年 2 月以來新高。自願離職是衡量勞工對勞動市場機會信心的指標。

另外調查還顯示，消費者在未來 3 個月內無法支付最低債務的平均可能性上升至 13.3%，為 2020 年 4 月以來新高。對於年收入低於 5 萬美元的人群以及擁有高中或更低學歷的人群，這種壓力增加得最多。