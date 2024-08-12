美國高利率影響消費者 美銀喊話Fed盡快降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-12 19:42

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美銀 (BAC-US) 執行長莫伊尼漢（Brian Moynihan）日前受訪時表示，他認為聯準會 (Fed) 與拜登政府已讓美國經濟實現軟著陸，然而 Fed 未在 7 月會議上降息不符合市場預期，若當局不盡快開始降息，美國消費力道將開始疲軟。

莫伊尼漢周日 (11 日) 接受美國哥倫比亞廣播公司 (CBS) 採訪時強調，公司團隊不認為美國經濟將步入衰退，特別是經過 Fed 與拜登政府近年的努力後，通膨問題已顯著改善、美國已實現軟著陸，儘管經濟出現放緩，但消費者支出與疫情前的水準一致。

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然而他也指出，Fed 沒有在 7 月降息，與市場的場預期背道而馳，儘管數據顯示出正面跡象，但消費者正在感受高利率帶來的壓力。

他說：「消費者的消費速度已經放緩，他們帳戶裡有錢，但正在一點點耗盡」。他認為 Fed 不應放慢太多步伐，尤其官員稱利率不大會再調升，但如果不盡快開始調降利率，消費者可能會感到沮喪。莫伊尼漢補充說，一旦美國消費者開始變得消極，那麼便難以讓市場情緒恢復。

Fed 於 7 月底召開貨幣政策會議，將聯邦基金利率的目標區間維持在 5.25% 至 5.50%，主席鮑爾在會後記者會上暗示，若通膨繼續降溫，9 月將會是適合降息的時機點。

美銀預測，Fed 今年將降息兩次，分別將於 9 月與 12 月的會議各降息 1 碼 (25 個基點)，展望 2025 年，預料將降息四次。

至於 Fed 的獨立性，莫伊尼漢指出，「如果環視全球各個經濟體，便會發現哪些央行是獨立且自由運作的，而它們的表現往往比非獨立運作的央行要更好」，他認為，目前確實任何人都可以對聯準會主席提出意見，但最終決策仍應由當局作出，並由聯準會主席承擔責任。