咖啡期貨創5周來最大漲幅 市場留意巴西霜期風險

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-12 19:27

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根據外媒周一 (12 日) 報導，紐約市場交易的阿拉比卡咖啡期貨跳漲，此前最大咖啡生產國巴西部分地區受到輕度霜害影響，加劇供應方面的擔憂，交易商評估本周南美國家將再次遭遇寒流。

紐約交易最活躍的咖啡期貨漲幅一度高達 7%，創下 7 月 9 日以來最大。截稿前，9 月交割的阿拉比卡咖啡豆期貨上漲 4.561%，至每磅 244.85 美元；9 月交割的羅布斯塔咖啡豆期貨上漲 5.15%、可可期貨下跌 3.3%。

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Paragon Global Markets 董事總經理 Michael McDougall 說，上周末巴西南部出現了小範圍的霜害，但氣溫下降的程度還不足以損害甘蔗、咖啡或小型糧食作物。

本周，巴西南部的南里約格蘭德州 (Rio Grande do Sul)、聖塔卡塔林那州 (Santa Catarina) 和巴拉拿州 (Paraná) 將再次遭遇寒冷天氣。儘管似乎不會給咖啡種植區帶來什麼風險，但市場波動促使交易商密切留意天氣，以評估風險和潛在損害。

Cazarini Trading Co. 總裁 Thiago Cazarini 說：「Cerrado/High Mogiana 部分地區出現的最小霜害足以引發對供應的新擔憂。我們已經處於一種不會出現生產錯誤的環境中。」

霜害將加劇巴西乾旱天氣造成的作物壓力，甚至已經威脅到明年的產量。此外，根據 J. Ganes Consulting 總裁 Judith Ganes 的說法，霜害之前的任何降雨都可能導致過早開花，如果沒有隨後的陣雨，這些開花可能無法存活