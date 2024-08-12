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台股

本週總經大事｜美國非農風暴，市場是否過度反應？

鉅亨研報 2024-08-12 11:35

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本週總經大事｜美國非農風暴，市場是否過度反應？(圖:shutterstock)

一、上周盤勢與本周大事

上周，全球股市出現恐慌性多殺多，受美國科技巨頭財報不如預期和就業數據疲軟影響，市場對經濟硬著陸的擔憂加劇，導致股市大幅下跌。然而，隨著美聯儲官員釋出較溫和的經濟評估，股市在周後期出現反彈。下周將有多項重要經濟數據公佈，包括美國的 PPI 及 CPI、日本 Q2 GDP 增長、中國 7 月失業率等，這些數據將進一步影響市場走向。


二、黑色星期一，全球股市恐慌性拋售

近期，全球股市經歷劇烈震盪。在短時間內，市場出現了暴跌隨後又回漲的現象。美日股市帶頭大跌，美股 2 日狂跌，恐慌指數 VIX 飆升，殖利率曲線從「倒掛」轉為「正常」，而此現象通常被視為衰退前兆；日股的部分，日經指數在 2 日下跌 2,216 點，5 日再跌 4,451 點，創日股史上最大單日跌幅，但 6 日又寫下創紀錄的盤中及收盤漲點。隨後出現黑色星期一，台股 5 日重挫 1807.21 點，收在 19830.88 點，跌幅 8.35%，更跌破 2 萬大關，然隨後兩天又強彈，7 日創下史上最大漲點，收在 21295.28 點。

7 日日本央行副總裁內田真一出面安撫市場，表明在央行不會在金融市場動盪下升息，此鴿派發言一轉前一周的鷹派態度，消息帶動日經指數由跌轉漲。

三、暴跌原因分析

四、回彈原因分析

五、目前情勢與未來展望

六、分析與週策略

觀看完整內容請至豐雲學堂

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