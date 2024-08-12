冠德受惠新案入帳 Q2單季獲利直逼去年整年 上半年EPS5.79元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-12 14:01

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上市建商冠德 (2520-TW) 受惠「冠德心天匯」的完工交屋，推升 2024 年第二季業績跳升，第二季單季稅後純益 23.82 億元，直逼去年全年的 23.95 億元，單季每股純益達 4.4 元，2024 上半年稅後純益達 31.35 億元。每股純益達到 5.79 元，創下同期新高。

冠德 2024 年第二季在總銷 130 億元的「冠德心天匯」完工交屋挹注下，營收 103.44 億元，毛利率 35.36%，季增 3.68 個百分點，年增 8.58 個百分點，第二季單季稅後純益 23.82 億元，直逼去年全年的 23.95 億元，季增 2.16 倍，年增 11.21 倍，單季每股純益達 4.4 元

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冠德 2024 年 1-6 月營收爲 151.57 億元，毛利率 34.19%，年增 6.83 個百分點，2024 上半年稅後純益達 31.35 億元。每股純益達到 5.79 元，創下同期新高，年增 3.64 倍。

冠德 7 月營收 26.65 億元，月減 39.28%，年增 1.17 倍，1-7 月累計營收 178.22 億元，年增 75.34，已完工的「冠德心天匯」總銷 130 億元，銷售率達 85%，在 2024 年下半年的持續入帳，將成一大營收成長動能；還有「冠德安沐居」、「冠德大直綻」、「冠德信義」成屋銷售入帳，法人估，冠德 2024 年全年營收達 300 億元，預計可以賺回一個股本。