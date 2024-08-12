嘉威生活上半年EPS 4.62元 越南新廠10月底廠落成明年投產

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-12 09:25

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嘉威生活 (3557-TW) 公布最新獲利資訊，2024 年第二季單季營收創同期新高，第二季單季稅後純益 8032 萬元，年增 56.21%，每股純益為 1 元；累計上半年稅後純益 3.71 億元，年增 75.14%，每股盈餘 4.62 元。上半年核心客戶拉貨積極，帶動整體營運向上攀升，由於客戶下單狀況仍佳，期待第三季仍能維持成長腳步，同時，越南新廠 10 月底新廠落成，預計在 2025 年正式投產。

嘉威生活第二季營收 11.87 億元，季減 42%、年增 20.66％；毛利率為 38%，歸屬母公司業主淨利 8032 萬元，季減 72％、年增 56.21％，每股盈餘為 1 元。累計上半年營收 32.3 億元，年增 31.56％，歸屬母公司業主淨利 3.71 億元，年增 75.14％，每股盈餘為 4.62 元，年增 75%。

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嘉威生活指出， 2024 年上半年受惠北美 Walmart 及 Target 等核心客戶多樣品項需求出貨，包括 Everyday、Summer、Back To School、Holiday 等需求，銷售金額呈現明顯成長。2024 年第三季雖仍在產業淡季，但以今年第二季觀察，如大客戶沃爾瑪近年來的投資，尤其推出的自有品牌和商品的價格策略，在市場上成為價值導向的零售商，在這些零售大客戶持續推展市場以擴大市占率的企圖心之下，對嘉威生活第三季帶來正向效應。

嘉威生活以 7 月營收 4.5 億元，年增率仍達到 36.82％即可反映這個趨勢，累計 2024 年 1-7 月營收為 36.8 億元，年增 32.19%，續創同期新高。第四季為歐美節慶及嘉威生活第四季傳統旺季，預期客戶備貨需求會更加提高，公司下半年營運表現可期。

嘉威生活因應未來幾年的訂單需求，今年前進越南設廠，已經在 7 月舉行上樑典禮，預計 10 月底新廠落成，今年底安裝設備並試車，若一切順利則明年第一季正式量產。