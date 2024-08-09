學習巴菲特投資術 法人：長天期美債ETF債息、價差空間皆優

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-09 17:47

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受惠市場降息預期，資金大幅流向債市，連股神巴菲特持債水位也來到歷史新高，甚至超越聯準會。法人說明，巴菲特利用債券目前的高殖利率，同時兼具避險功能，做為現金替代部位以利低接股市，台灣投資人如想學習巴菲特操作，建議持有美國長天期公債，透過債息規避匯損，未來若降息，資本利得空間更大。

全球股市跳水期間，僅債券商品獨撐大局，具避險性質重回眾人目光，不少股票部位比重高的投資人大嘆現在是否還來得及上車，法人指出，債券於資產配置中為固定收益角色，進場依據以殖利率位置為主，目前美國 20 年期公債殖利率仍有 4.4% 水準，且基準利率再升風險微乎其微。

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市場預期 9 月降息機率已 100%，法人建議現在仍可將手中的「現金部位」進場美債，不僅透過債券殖利率增加利息收入，同時布局潛在資本利得，更能與股票資產進行搭配，一舉數得。

這樣的做法在「股神」巴菲特身上也能看到，他旗下的波克夏海威瑟公司第 2 季財報顯示，高達 2769 億美元約當現金部位中，持有美國短期公債約 2346 億美元，不僅較 2023 年年底大幅增加，更已超越聯準會。

法人分析，巴菲特操作策略正是利用美債被視為無風險資產，加上現階段高殖利率特色，因此部分獲利了結蘋果等股票後，不持有現金，而是以短期公債方式持有，保留未來加碼股票資產能力。

至於投資人是否可以效法股神，法人分析，現階段將現金部位轉為債券 ETF 是很適合的策略，相較單純持有現金具有債息與潛在資本利得空間，但在美國評估啟動降息前夕，選擇長天期美債 ETF 的優勢更勝過短天期美債 ETF，因為短天期美債殖利率對於利率變化較不敏感，易受美元對新台幣匯率影響，而長天期美債資本利得空間較大，潛在上漲空間可望超過匯率波動，對於精打細算的投資人，將閒置現金轉進長天期美債 ETF，已成為檯面上最主要策略之一。

觀察國內規模最大、投資人數最多的元大美債 20 年 (00679B-TW)， 近 7 個交易日淨申購金額近新台幣百億，今年以來每季配息皆完成填息的目標，第三季除息 0.345 元創掛牌以來新高，以 8/9 收盤價計算年化配息率約 4.5%，未來將於 8/16 除息，如想參與配息的投資人，最晚在 8 月 15 日前買進並持有即可參與。