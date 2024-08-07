連台積電也在買！國泰張雍川：聚焦息收 可增持這2類債券ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-07 16:49

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根據芝商所 FedWatch 預估，美國年底前會有三次降息，張雍川說，比較有可能的情境是，9、11、12 月各降 1 碼，今年共計 0.75 個百分點的幅度，這樣是滿穩健的做法，若過快、大幅度降息，恐讓通膨死灰復燃，後續更加麻煩。

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張雍川指出，美國物價已經掉到 3%，現在利率水準實在太高了，名目利率還在 5.25%-5.5%，相當於實質利率 2.25%-2.5%，聯準會也很清楚高度限制性衍生許多問題，所以 Fed 主席鮑爾上月終於釋出降息的訊號，若是美國基準利率降 3 碼，下滑至 4.5-4.75%，那麼實質利率也能回到合理水位，並達到經濟軟著陸的目標，而硬著陸的風險相對較低。

00878 基金經理人游日傑表示，美國 9 月第一次降息應無懸念，因此開始看到債市由空翻多，甚至吸納了一些股市的避險資金，待降息循環底定後，可望開啟債市的長期波段，債券類商品有許多投資機會，除了賺取資本利得外，還有領固定息收，息收產品隨著利率調降，長期還是會有資本利得。

游日傑指出，市場預期美國利率下降的速度會滿快的，十年期公債殖利率已經明顯有所反應了，除了今年的 3 碼外，甚至反應到明年 6 碼、9 碼的幅度，因此，債券投資人短線資本利得回報可能不是那麼大，建議要看長期，至少抱 1、2 年，就目前市場位階來說，投資人可多配置在息收型債券，意指公債以外的種類，像是投等債、金融債等，相對息收更高，未來還有一段高利率期間可賺，等到進入降息循環，也還是有資本利得空間可期。

至於非投等債，張雍川則不建議配置，若回溯過往降息經驗，主要因為經濟成長趨緩或是陷入衰退，因此，信用利差擴大、違約率上升風險相對較高，投資人需留意警惕。

張雍川補充說明，現階段投等債、金融債等還是最甜蜜的債券品種，殖利率還是有 5.5-6% 的歷史高點，適合退休、理財、長期資產配置。像是台積電及國內多家壽險公司，都把投等債、金融債等當成核心持倉，而不是拿來交易的，因為息率較佳、違約率也低，適合現在投資環境，性價比高。