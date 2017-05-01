高股息再進化來了！富蘭克林華美ESG永續高息ETF 有高息、成長更爆發

鉅亨研報 2024-08-09 10:35

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喜愛高股息的投資者請注意，高股息再進化版新兵報到了，富蘭克林華美投信推出該公司首檔高股息 ETF『臺灣 ESG 永續高息 ETF（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金）』已獲金管會核准。

今年台股受惠 AI 風潮，上半年市值型 ETF 績效力壓高股息 ETF，外加高股息之亂層出不窮，一度使高股息相關 ETF 備受市場質疑；不過高股息用成交量告訴市場，你越跌我越買！從 8/2、8/5 兩天大跌 2812 點來看，成交排名量前五名就有三檔是高股息，其中 00929 復華台灣科技優息 更在 8/5 創下單日近 64 萬張成交量，高股息投資者可不會錯過市場拉回的建倉好時機。

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看準台股下半年基本面仍具優勢，及 2025 企業獲利動能持續強之下，富蘭克林華美推出該公司首檔月配型 ESG 永續高息 ETF，該 ETF 追蹤指數為 ICE 臺灣 ESG 高息指數，編制規則的三大核心強調：鞏固填息避貼息、加碼成長拚雙利、趨勢投資有底氣，以全台灣上市上櫃公司為母體，透過流動性、獲利性、ESG 評分篩選出真正能發出高息且具有獲利能力的企業，並且加碼持股權重，最後選出 30 檔成分股，不僅追求高股息，更利拚高成長。

該指數截至 2024/7 持股狀況，以半導體、金融產業、航運業佔比前三大，前 10 大持股分別為聯發科 7.02%、聯詠 6.53%、瑞儀 6.40%、長榮航 6.37%、可成 5.74%、京城銀 5.47%、力成 5.24%、玉山金 5.06%、遠東新 4.91%、大聯大 4.70%。資料來源：ICE 指數公司。

以 Bloomberg 從 2017/5~2024/7 的資料顯示，ICE 臺灣 ESG 高息指數總報酬率為 342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數表現。

指數名稱 2017/5/-2024/7 累積報酬率 ICE 臺灣 ESG 高息指數 342% 臺灣加權指數 199% 臺灣高股息指數 163% 美國那斯達克 271%

資料來源：ICE 指數公司與 Bloomberg，2017/5-2024/7。