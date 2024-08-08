美上周初領失業金人數降至23.3萬人 創近一年來最大降幅
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-08 22:11
美國勞工部 (DOL) 周四 (8 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數出現近一年來最大降幅，意味著就業市場正在瓦解的擔憂似乎被誇大了，也安撫一些人對美國經濟衰退恐懼，不過就業市場逐漸走軟的趨勢仍未改變，上周續領失業金人數升至 2021 年 11 月以來新高。
具體來看，截至 8 月 3 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.3 萬人，低於市場預期的 24.1 萬人，較修正後前值 25 萬人減少 1.7 萬人，創近一年以來最大降幅，4 周移動平均值報 24.75 萬人。
截至 7 月 27 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 187.5 萬人，高於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 186.9 萬人增加 6 千人，4 周移動平均值報 186.2 萬人。
初領失業金人數的減少可能有助於讓市場相信，就業市場只是恢復到新冠病毒大流行前的趨勢，而非迅速惡化。上周非農就業報告顯示，7 月雇主大幅縮減招聘規模，失業率連續第四個月上升，觸衰退指標「薩姆規則」(Sahm Rule)。
高頻經濟公司 (High Frequency Economics) 的 Carl B. Weinberg 和 Rubeela Farooqi 在一份報告中表示：「這些數據值得留意，以尋找未來勞動力市場是否會出現更實質的疲軟訊號，這將對聯準會 (Fed) 的政策產生影響。」
自從上周非農就業報告公布以來，Fed 官員們一直表示不會對單月數據過度反應，但也承認由於通膨已基本緩解，他們的雙重使命中的就業方面越來越重要。Fed 主席鮑爾在就業報告發布前曾表示，就業市場正慢慢恢復到新冠疫情前的水準。
其他經濟數據也支持這一觀點，因為職缺仍然很高且裁員人數很少，不過戴爾 (DELL-US) 和英特爾 (INTC-US) 等一些知名公司最近也進行裁員。
美國申請失業救濟金人數數據每周都有一些雜音，尤其是在每年的這個時候，由於學校暑假停課和汽車工廠重組，數據容易出現波動。
市場分析指出，隨著美國經濟走軟、企業裁員擴大，預料 10 月失業率將達到 4.5%。先前有觀點認為，7 月 4.3% 的失業率主因就是受貝羅颶風影響，增加了 24.9 萬臨時裁員人數並推高整體失業率 0.2%，所以預估 8 個月失業率將回落到 4.1% 左右。
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