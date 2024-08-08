美上周初領失業金人數降至23.3萬人 創近一年來最大降幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-08 22:11

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美國勞工部 (DOL) 周四 (8 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數出現近一年來最大降幅，意味著就業市場正在瓦解的擔憂似乎被誇大了，也安撫一些人對美國經濟衰退恐懼，不過就業市場逐漸走軟的趨勢仍未改變，上周續領失業金人數升至 2021 年 11 月以來新高。

美上周初領失業金人數出現近一年來最大降幅。(圖：ZeroHedge)

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具體來看，截至 8 月 3 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.3 萬人，低於市場預期的 24.1 萬人，較修正後前值 25 萬人減少 1.7 萬人，創近一年以來最大降幅，4 周移動平均值報 24.75 萬人。

截至 7 月 27 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 187.5 萬人，高於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 186.9 萬人增加 6 千人，4 周移動平均值報 186.2 萬人。

美上周續領失業金人數升至 2021 年 11 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

初領失業金人數的減少可能有助於讓市場相信，就業市場只是恢復到新冠病毒大流行前的趨勢，而非迅速惡化。上周非農就業報告顯示，7 月雇主大幅縮減招聘規模，失業率連續第四個月上升，觸衰退指標「薩姆規則」(Sahm Rule)。

高頻經濟公司 (High Frequency Economics) 的 Carl B. Weinberg 和 Rubeela Farooqi 在一份報告中表示：「這些數據值得留意，以尋找未來勞動力市場是否會出現更實質的疲軟訊號，這將對聯準會 (Fed) 的政策產生影響。」

自從上周非農就業報告公布以來，Fed 官員們一直表示不會對單月數據過度反應，但也承認由於通膨已基本緩解，他們的雙重使命中的就業方面越來越重要。Fed 主席鮑爾在就業報告發布前曾表示，就業市場正慢慢恢復到新冠疫情前的水準。

美國申請失業救濟金人數數據每周都有一些雜音，尤其是在每年的這個時候，由於學校暑假停課和汽車工廠重組，數據容易出現波動。