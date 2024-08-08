微軟攜手Palantir 出售AI軟體給美國國防與情報單位

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-08 20:49

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根據外媒周四 (8 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 和 Palantir(PLTR-US) 正在將他們的政府雲端運算和人工智慧 (AI) 工具結合起來，其中包括 OpenAI 的 GPT-4，出售給美國國防與情報單位，用於機密任務。

作為協議的一部分，Palantir 將把其產品與微軟替政府提供的 Azure 雲端服務整合在一起，包括用於機密用途的工具，並將在這些機密雲端中採用微軟的 Azure OpenAI 服務。兩家公司周四聲明中表示，這些產品的組合將讓美國國防工作者能夠處理後勤、合約和行動計畫等任務。

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微軟透過向客戶出售使用 OpenAI 模型的能力，提振了對其 Azure 雲端服務的需求。 OpenAI 模型讓企業開發自己的應用程式，利用 AI 完成從客戶服務到規劃和分析等任務。

該公司一直在替需要額外安全性的政府客戶增加這項功能，今年 5 月，這家軟體巨擘將 OpenAI 的 GPT-4 部署到 Azure government Top Secret，這是一種與網路隔離的實體隔離 (air gap) 環境。

總部位於丹佛的數據分析軟體公司 Palantir 已從替美國情報機構服務，發展成替與美國及其盟國數十家政府機構合作的公司，而與微軟擴大合作意味著 Palantir 將能夠在機密環境中使用微軟的 Azure OpenAI。為讓 Palantir 的新 AI 軟體發揮作用，需要一個龐大的語言模型。