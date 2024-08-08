〈美股早盤〉美上周初領失業金人數據緩解經濟衰退擔憂 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-08 21:39

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美股主要指數周四 (8 日) 開高，最新就業市場數據緩解投資人美國經濟放緩的擔憂。截稿前，道瓊工業指數漲逾 270 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲近 160 點或近 1.0%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲逾 2.5%。

上周初領失業金人數創下近一年來最大降幅而且數據也低於預期。隨著美國經濟衰退的擔憂消退，美國公債價格全面下跌，不過周四晚些時候還須消化 250 億美元的 30 年期公債標售。

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BMO Capital Markets 分析師 Ian Lyngen 認為，初領失業金人數被解讀為，儘管上周五的非農就業報告顯示就業市場降溫，但就業市場依然穩固。

Lyngen 說：「整體而言，缺乏表明就業情況進一步惡化的訊息是本周最終數據發布中最相關的資訊。 與此同時，長債標售目前是本周最後一個有意義的事件，我們仍傾向於看到殖利率曲線因預期供應事件而趨陡。」

截至台北時間周四（8 日）21 時許：

焦點個股：

禮來 (LLY-US) 早盤股價上漲 13.01%，至每股 872.57 美元

美國製藥巨擘禮來 (Eli Lilly) 周四美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，受惠其暢銷的減肥藥 Zepbound 和糖尿病 Mounjaro 強勁銷售以及漲價提振，該季營收、獲利輕鬆打敗華爾街分析師預期，並且第二次上調全年財測。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.79%，至每股 401.58 美元

微軟 (MSFT-US) 和 Palantir(PLTR-US) 正在將他們的政府雲端運算和人工智慧 (AI) 工具結合起來，其中包括 OpenAI 的 GPT-4，出售給美國國防與情報單位，用於機密任務。兩家公司周四聲明中表示，這些產品的組合將讓美國國防工作者能夠處理後勤、合約和行動計畫等任務。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.84%，至每股 164.13 美元

電子商務巨頭亞馬遜對美國人工智慧公司 Anthropic 的數十億美元投資，正受到英國競爭監管機構的正式調查。英國競爭與市場管理局 (CMA) 周四表示，已開始對亞馬遜的投資以及與 Anthropic 的合作關係進行「第一階段」調查，以評估該交易是否導致可能損害英國競爭的相關合併情況。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 23.3 萬人，預期 24.1 萬人，修正後前值 25 萬人

美國上周續領失業金人數報 187.5 萬人，預期 187 萬人，修正後前值 186.9 萬人

華爾街分析：

摩根大通執行長戴蒙表示，他懷疑通膨率能否回到 Fed 的 2% 目標，並指出存在赤字支出和「世界再軍事化」等風險。戴蒙表示地緣政治和量化緊縮等因素仍為經濟帶來許多不確定性，雖然央行可能很快就會降息，但「我認為這並不像其他人想像的那麼重要」。