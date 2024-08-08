〈財報〉減肥藥與糖尿病藥物銷售助威 禮來再度上調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-08 20:20

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美國製藥巨擘禮來 (Eli Lilly) 周四 (8 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，受惠其暢銷的減肥藥 Zepbound 和糖尿病 Mounjaro 強勁銷售以及漲價提振，該季營收、獲利輕鬆打敗華爾街分析師預期，並且第二次上調全年財測。

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展望未來，禮來將 2024 會計年度全年營收預測從 424 億至 436 億美元之間，上調至 454 億至 466 億美元；經調整後每股獲利從 13.5 至 14 美元區間，上調至 16.1 至 16.6 美元。這是該公司今年第二次上調全年財測。

禮來今年第二次上調全年財測。圖：禮來第二季財報

根據財報，禮來第二季 (截至 6/30) 營收年增 36% 至 113 億美元，高於分析師預期的 99.7 億美元，其中美國營收成長 42%、銷量成長 27% 且價格調漲 15%。該季淨利報 29.7 億美元，合每股獲利 3.28 美元，遠超去年同期的 17.6 億美元或每股獲利 1.95 美元；經調整後每股獲利報 3.92 美元，高於分析師預估的 2.74 美元。

圖：禮來第二季財報

值得注意的是，禮來營收兩大引擎減肥藥與糖尿病藥物第二季銷售超亮眼。具體來看，減肥藥 Zepbound 第二季銷售額報 12.4 億美元，遠超分析師預期的 9.268 億美元、糖尿病 Mounjaro 第二季銷售額報 30.9 億美元，不僅遠超去年同期的 9.797 億美元，也輕鬆打敗分析師預估的 24.3 億美元。此外，禮來旗下治療乳腺癌藥物 Verzenio 第二季營收年增 44% 至 13.3 億美元。

有分析指出，到 2030 年，減肥藥市場的規模將達到 1,500 億美元。禮來和其競爭對手丹麥製藥巨擘諾和諾德 (Novo Nordisk) 正在競相提高生產能力，以滿足市場對其暢銷減肥藥前所未有的需求。事實證明，這些減肥藥能幫助患者平均減掉 20% 的體重。

隨著減肥藥處方率的飆升，禮來和競爭對手諾和諾德在生產方面都舉步維艱。當諾和諾德繼續限制其藥物 Wegovy 的供應時，禮來的供應困境開始緩解，而且隨著產能的增加，情況將在今年下半年大幅改善。

分析師表示，隨著禮來提高生產能力，縮小與諾和諾德的差距，兩家公司可能在 2024 年底前將美國市場一分為二。禮來預估新生產線的生產將在 2024 年開始，位於北卡羅來納州康科特的一家新工廠將在今年底開始運作。