小摩分析師：若Fed仍未表露降息急迫性 美股還會有大跌風險

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-09 02:30

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摩根大通 (JPM-US) 首席市場策略分析師 Dubravko Lakos-Bujas 周四 (8 日) 在報告中寫道，儘管最近的美股暴跌沖掉一些泡沫，但如果美國經濟成長繼續減速、聯準會 (Fed) 在鬆綁貨幣政策方面「沒有表現出緊迫感」，美股仍可能面臨更嚴重下跌風險。

Lakos-Bujas 報告指出，交易員先前聚焦今年上半年走勢，但現在主要的擔憂已經轉移到企業財報和美國經濟面臨的風險方面。

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他稱，美股不再是單向上行交易，而是圍繞在經濟成長下行風險、Fed 降息時機、倉未過多、估值過高、美國大選和地緣政治不確定性攀升所展開的雙向辯論。對美國經濟成長放緩的擔憂還有衰退可能性的重新定價，推動最新一輪美股下跌。

以 Bruce Kasman 為首的摩根大通經濟學家，將美國經濟今年年底前步入衰退的可能性從 7 月初的 25% 提高至 35%。該行的內部觀點是，Fed 將在 9 月和 11 月的貨幣政策上降息兩碼 (50 個基點)，在往後的會議上每次降息一碼 (25 個基點)，直至 Fed 確信經濟成長步入正軌。

美國勞工部 (DOL) 最新公布數據顯示上周初領失業金人數降幅創 8 個月來最大，安撫了市場對就業市場惡化帶來的經濟衰退擔憂。

儘管如此，華爾街分析師們仍在擔心，本周一全球股市的拋售是否是這波美股修正的底部，或者是未來還會有更多次回檔。

在 Lakos-Bujas 看來，由於極端的部位和動量擁擠，美股很容易受到衝擊，這在歷史上曾導致劇烈的平倉，就像本周初看到的那樣。這是一種風險，摩根大通之前由 Marko Kolanovic 領導的策略師團隊自去年以來一直示警疲軟，儘管當時股市反彈。

根據 Lakos-Bujas 的說法，本周一的波動是一場「末日浩劫」，他表示在大量拋售的情況下，芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX) 飆升至 2020 年以來未見的水準，類似於 2018 年和 2015 年市場突然動盪期間發生的閃電崩盤。

大型科技股和人工智慧 (AI) 寵兒的動量交易 (momentum trade) 出現下滑、季節性因素疲弱(8 月和 9 月歷來是美股一年中表現最弱的月份)，再加上美國大選的不確定性，導致美股近期苦苦掙扎。

該團隊最看好的股票是價格合理的優質、防禦性和低波動性的股票，以及公用事業類股，其次是大型科技股和半導體等優質成長股。另一方面，投機性成長型股票、周期性股票和小型股是該行最不看好的領域。

至於 7 月股市的輪換，即投資人湧向小盤股和不太受歡迎的個股。Lakos-Bujas 表示，這符合周期內的放鬆，而不是周期結束後全面動能上漲的開始。這是過去 12 個月裡第三次出現這樣的股市輪轉，前兩次是去年 11 月至 12 月的 Fed 政策轉向和 4 月的通膨恐慌。