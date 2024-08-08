新壽推薦爸爸節最保險的禮物 善用保險規劃 家庭經濟安全無虞

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-08 11:57

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一年一度的父親節即將來臨，新光人壽祝福全天下的爸爸父親節快樂，也提醒爸爸們，在勤奮打拚的同時，身為全家人的避風港，建議應及早檢視人生各階段風險與需求，透過「終身健康保險＋重大傷病定期保險」保險規劃，補足保障缺口，才能確保不會因自身疾病或突來的事故影響家庭，為家人撐起無後顧之憂的大傘。

爸爸們作為家中經濟支柱，往往一肩扛起上有老、下有小及貸款等等的重任，尤其現今各式新藥、新式療法與醫材不斷推陳出新，一旦面臨疾病或發生意外，又想兼顧高品質的醫療服務，若保障不夠充足，恐對家庭開銷帶來不小負擔。因此，提前規劃醫療準備金，就顯得非常重要。

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實務上該如何妥善規劃醫療保障？新光人壽指出，可以從住院醫療、手術醫療、重大傷病一次給付等三個方向著手準備。偏好豐富保障者，可選擇新光人壽「醫起元氣醫療終身健康保險」（簡稱醫起元氣），一張保單就享有住院、手術處置、醫材補助、壽險等多重保障，終身享有高達 3,000 倍的住院醫療日額額度保障，手術項目高達 1,499 項，處置項目達 134 項，門診及住院處置均有保障，另有８項高齡常見的特定醫材補助，符合醫療趨勢及滿足高齡社會所需。新光人壽亦建議，民眾可以透過附加癌症、實支實付醫療、意外骨折或意外失能等各式附約商品的方式，強化個人所需保障。

想強化手術醫療者，隨著醫學技術進步，有些過去需要住院開刀的手術，目前已改以門診手術，或是搭配處置治療。新光人壽「安心守護手術醫療終身健康保險」（簡稱安心守護）提供 1,600 倍手術醫療帳戶，納入手術與處置終身保障，手術不分住院、門診，並提高 33 項特定住院處置給付倍數。舉例來說，30 歲男性投保「安心守護」20 年期、手術醫療日額 3,000 元，年繳保險費 37,950 元，即可享有終身手術、終身處置、特定住院處置及身故保障。

根據主計總處今年（113 年）五月底預估，全年的消費者物價上漲率 CPI 為 2.07%，不但位於 2% 通膨警戒線之上，醫療的費用漲幅，也讓許多人相當有感。新光人壽表示，物價近三年上漲，保險金恐因通膨而侵蝕掉購買力。「安心守護」為增額型手術險，醫療保險金每 10 年增加 5%，最高增加 20%，具有抵禦通膨效果，兼具高倍數醫療帳戶，可以對抗節節上升的醫療費用，讓爸爸們升級健康風險防禦力。

此外，在重大傷病一次給付型保險方面，有鑑於國內重大傷病人口超過百萬人，新光人壽「卡安心重大傷病定期保險」（簡稱卡安心）更提供 22 大項、300 多細項的重大傷病，以及與心血管相關的 5 項特定傷病。以 30 歲男性為例，投保「卡安心」20 年期、保險金額 300 萬元，年繳保險費 115,500 元。若不幸於 45 歲初次罹患慢性腎衰竭須接受定期透析治療，可領取 300 萬元的重大傷病保險金及 60 萬元的特定重大傷病保險金，合計 360 萬元的一次給付，資金運用彈性高，民眾可依個人醫療需求使用，不需要費心收集醫療單據。