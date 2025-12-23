鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-23 11:20

過去視覺障礙者在使用數位金融與保險服務時，常因語音提示不足或操作順序不一致而受阻，為改善這些痛點，新光人壽不斷吸取保戶回饋，並與外部專業團隊合作，針對保單查詢與保障明細、健康管理、保單相關功能、會員登入與驗證流程的導讀，以及整體操作動線與進度提示語音等環節進行全面優化，確保視障使用者在無視覺輔助下也能獨立完成必要的保險操作。

‌



新光人壽目前已有超過百萬的網路會員可使用 APP，在使用人數持續攀升且受到保戶的信任下，今年更針對 APP 推出四大優化改版，如為圖片、按鈕及連結添加完整的替代文字，讓螢幕報讀軟體可準確辨識；確保彈出式視窗與選單設計符合操作邏輯，並重新編排報讀順序；同時，將 iOS 及 Android 系統與螢幕報讀功能整合，提供視障者友善的操作引導，希望讓 APP 在各個面向都能更貼近保戶，成為守護大眾的最佳夥伴。

新光人壽 APP 的主要功能導讀與操作流程的全面優化，本次經社團法人台北市視障者家長協會認證，包括 iOS（VoiceOver）與 Android（TalkBack）雙系統皆完成實機檢測，實測結果均獲「通過」判定。台北市視障者家長協會指出，新光人壽 APP 在導覽邏輯與語音呈現上，已能符合視障者的實際需求，展現企業在推動無障礙設計上的用心。

新光人壽副總經理廖晨旭代表受證時表示，以成為第一家真正重視各類身障族群需求的金融公司為目標，新光人壽逐步推動各項普惠金融及公平待客改善措施。之所以從視障族群著手，是因為這個障別的門檻特別高、挑戰也最大，新壽不僅與社團法人台北市視障者家長協會合作，也與淡江大學視障資源中心攜手，透過不斷的交流與訓練，理解視障者確切的需求，希望讓視障朋友獲得有更友善的服務管道。同時，新光人壽也持續廣納各方回饋意見，不斷精進臨櫃或數位服務，用最真誠的態度讓金融環境更加友善。