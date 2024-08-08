〈台股盤後〉台積電領跌 指數下挫425點收20870點驚險守住5日線
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 14:08
台股電子股指標台積電 (2330-TW) 今 (8) 日收盤下挫 24 元或 2.61%，收在 896 元，全盤電子股表現不佳大盤終場下跌 425.18 點或 1.99%，收在 20870.1 點，成交值 4050 億元，市場專家指出，今天台股由整理後的中小型股如矽光子、機器人概念擔綱，視爲台股跌深後反彈，目前震盪幅度加大，但估計 B 波反彈仍未結束。
8 月 8 日新台幣兌美元匯價中午暫收 32.580 元、升值 1.01 角，成交金額 8.36 億美元。
台北股市今天以 21047.16 點開出，最高 21047.19 點，最低 20723.26 點，大盤終場下跌 425.18 點或 1.99%，收在 20870.1 點，成交值 4050 億元，大盤電子類股股下跌 2.27%，占大盤成交比重 67.09%，營建類股下跌 1.61%，占大盤成交 比重 2.1%，金融股指數下跌 1.06%，占大盤成交比重 3.84%。
台股集中市場今天由權值股台積電下跌貢獻跌點 192.5 點，鴻海 (2317-TW) 下跌貢獻跌點 34.9 點，聯發科 (2454-TW) 下跌並貢獻跌點 18.2 點，此外，大立光 (3008-TW) 收盤下跌 1.08%。值得注意的是高價散熱股健策 (3653-TW) 摜殺到跌停以 1045 元作收，下跌 115 元。
台塑集團台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 及台化 (1326-TW) 股價收盤都以下跌作收 。
資深證券分析師黃漢成指出，大盤下跌近 5000 點以來，大盤出現反彈，目前指標在低檔形成有力支撐，大盤未跌破破 19662.74 的前波低點前，台股仍 爲安全。
證券、期貨分析師及會計師張陳浩指出，台股前波修正 4000 點視爲 A 波的下跌，目前視爲台股跌深後的 B 波反彈，預估反彈並沒有結束，今天大盤也守住 5 日線。
台股 ABF 概念股欣興 (3037-TW) 、南電 (8046-TW) 收跌、而景碩 (3189-TW) 收盤上漲。AI 伺服器概念股廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 、英業達 (2356-TW) 也同步小漲作收。
航運族群的長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 今天都以下跌作收，並以萬海下跌 6.41% 的跌勢最凶。PCB 類股的金像電 (2368-TW)、健鼎 (3044-TW) 收盤上漲。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉反彈大漲逾600點 收復半年線向黑色星期一跳空缺口攻堅
- 〈台股盤後〉權值股群起暴力反彈794點創史上最大漲點 收21295點
- 〈台股開盤〉V轉路受阻跌逾500點 失守2萬1大關5日線告急
- 寡占全球的王者
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇