〈台股盤後〉台積電領跌 指數下挫425點收20870點驚險守住5日線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 14:08

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台股電子股指標台積電 (2330-TW) 今 (8) 日收盤下挫 24 元或 2.61%，收在 896 元，全盤電子股表現不佳大盤終場下跌 425.18 點或 1.99%，收在 20870.1 點，成交值 4050 億元，市場專家指出，今天台股由整理後的中小型股如矽光子、機器人概念擔綱，視爲台股跌深後反彈，目前震盪幅度加大，但估計 B 波反彈仍未結束。

8 月 8 日新台幣兌美元匯價中午暫收 32.580 元、升值 1.01 角，成交金額 8.36 億美元。

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台北股市今天以 21047.16 點開出，最高 21047.19 點，最低 20723.26 點，大盤終場下跌 425.18 點或 1.99%，收在 20870.1 點，成交值 4050 億元，大盤電子類股股下跌 2.27%，占大盤成交比重 67.09%，營建類股下跌 1.61%，占大盤成交 比重 2.1%，金融股指數下跌 1.06%，占大盤成交比重 3.84%。

台股集中市場今天由權值股台積電下跌貢獻跌點 192.5 點，鴻海 (2317-TW) 下跌貢獻跌點 34.9 點，聯發科 (2454-TW) 下跌並貢獻跌點 18.2 點，此外，大立光 (3008-TW) 收盤下跌 1.08%。值得注意的是高價散熱股健策 (3653-TW) 摜殺到跌停以 1045 元作收，下跌 115 元。

資深證券分析師黃漢成指出，大盤下跌近 5000 點以來，大盤出現反彈，目前指標在低檔形成有力支撐，大盤未跌破破 19662.74 的前波低點前，台股仍 爲安全。