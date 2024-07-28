存股族注意！新光金現金增資打77折 中租8月也打折辦現增

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-28 10:00

金融股向來受到許多存股族的青睞，新光金 (2888-TW) 日前股價已經站上票面價，29 日起至 31 日止，將辦理現金增資 16.7 億股、每股 8.3 元，以 26 日收盤價 10.7 元估算，相當於打 77 折；融資租賃業者中租 - KY (5871-TW) 預計 8 月初辦理 3100 萬股現增，每股暫訂 130 元，相當於市價打 87 折。

新光金 3 月底已公告，董事會決議將辦理現金增資，預計發行普通股 16.7 億股，每股 8.3 元，增資 138.61 億元，主要用於子公司業務發展，以及強化新光人壽資本結構。

證交所公告，新光金本次現增公開申購抽籤日程自 7 月 29 日起到 7 月 31 日止，承銷張數 141950 張，申購張數一次 10 張，欲參與申購抽籤的投資人須準備 83070 元，抽籤日期為 8 月 2 日。

新光金公告，此次現增普通股 16.7 億股，發行價格每股 8.3 元，若以 26 日收盤價 10.7 元估算，相當於打七七折。75% 由原股東按認股基準日股東持股比例認購，每仟股認購普通股新股約 79.3 股。

另公開發行 10%，以公開申購方式對外公開承銷。其中，公開申購張數計 141,950 張，總金額 11.78 億元，自 7 月 29 日起開始申購至 7 月 31 日止。

與此同時，中租 - KY 也已送件申請辦理普通股 3100 萬股現金增資，每股價格暫訂 130 元，預計 8 月 8 日申報生效，承銷商為凱基證券，初估募資超過 40 億元，這筆資金可望於 9 月底前到位。