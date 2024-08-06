小摩分析師：日元套利交易平倉尚未結束 目前僅完成一半
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-06 19:42
摩根大通分析師周二 (6 日) 表示，目前日元套利交易的平倉進程僅完成一半，由於日元仍是被低估最嚴重的貨幣之一，最近的套利交易平倉還有進一步空間。
摩根大通全球外匯策略聯席主管 Arindam Sandilya 接訪時表示還沒結束，套利交易平倉至少在投機投資領域只完成了 50% 至 60%。
日元套利交易，簡而言之是指投資人借入低利率的日元，然後投資在收益率更高的資產，從而獲得利差。最近的股市暴跌部分源於，美日利差收窄引發「套利交易」逆轉。
日銀 (日本央行 / BOJ) 上周意外升息，美國聯準會 (Fed)9 月降息幾乎被完全定價，此前匯市最受歡迎的「賣日元、買美元」套利交易「魅力」不再，投資人開始將手中的美元資產換回日元。
分析認為，套利交易部位大量拋售最初是由日銀升息引發的，但全球經濟成長擔憂在過去幾天進一步火上澆油，走勢變得激烈。受美國經濟衰退擔憂和日本央行升息影響，日元波動劇烈，套利交易在過去一周遭受重創。
全球風險資產昨拋售加劇，日元兌美元匯率朝 140 的關鍵點位反攻，日元兌美元匯率一度升破 142 大關，日內漲逾 3%。不過周二，日元匯率有所回落，暫時位於 145 水準附近。
Sandilya 指出，由於短期的劇烈波動給投資組合帶來了技術性損失，套利交易不太可能迅速回到日元反彈前的水準。
市場最好的情況是在當前水準附近走穩，最多只是輕微回升。然而，在許多類似情況下，趨勢往往會持續，只是速度會有所放緩。
花旗上周也曾表示，日元套利結束需要 Fed 降 3 次息，至少要六個月。該行指出，以往美元兌日元在上升趨勢後轉為下行的美日利差門檻約為 4.75%，目前此利差約為 5.25%。要達到閾值水準可能需要聯準會進行三次降息，整個過程大約需要 6 個月時間。
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