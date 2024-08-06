小摩分析師：日元套利交易平倉尚未結束 目前僅完成一半

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-06 19:42

‌



摩根大通分析師周二 (6 日) 表示，目前日元套利交易的平倉進程僅完成一半，由於日元仍是被低估最嚴重的貨幣之一，最近的套利交易平倉還有進一步空間。

摩根大通全球外匯策略聯席主管 Arindam Sandilya 接訪時表示還沒結束，套利交易平倉至少在投機投資領域只完成了 50% 至 60%。

‌



日銀 (日本央行 / BOJ) 上周意外升息，美國聯準會 (Fed)9 月降息幾乎被完全定價，此前匯市最受歡迎的「賣日元、買美元」套利交易「魅力」不再，投資人開始將手中的美元資產換回日元。

全球風險資產昨拋售加劇，日元兌美元匯率朝 140 的關鍵點位反攻，日元兌美元匯率一度升破 142 大關，日內漲逾 3%。不過周二，日元匯率有所回落，暫時位於 145 水準附近。

Sandilya 指出，由於短期的劇烈波動給投資組合帶來了技術性損失，套利交易不太可能迅速回到日元反彈前的水準。

市場最好的情況是在當前水準附近走穩，最多只是輕微回升。然而，在許多類似情況下，趨勢往往會持續，只是速度會有所放緩。