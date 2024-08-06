中東「火藥桶」會炸嗎？美國攜盟友極力勸阻 伊朗喊報復

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-06 11:37

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上周哈瑪斯政治領袖和黎巴嫩真主黨第二號人物相繼遇襲身亡，中東局勢急速升溫，人們愈發擔心，伊朗隨時可能發動報復性襲擊，眼下美國和盟友正在極力勸阻，避免一場更廣泛的地區戰爭。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，已向相關地區增派了部隊，且國務卿布林肯周一（5 日）與卡達和埃及官員磋商，這兩個國家在以色列和哈瑪斯停火談判中扮演了調解人角色。

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米勒強調，美國一直透過外交管道敦促其他國家告訴伊朗，中東局勢升級不符合他們的利益。

「我們接觸的重點之一，是敦促各國向伊朗傳遞一個信號：衝突升級不符合他們的利益，伊朗再次襲擊以色列，也不符合他們的利益。」米勒說。

布林肯周一在華府說：「這是一個關鍵時刻。我們正在進行緊張的外交活動，幾乎不分晝夜，要傳達一個非常簡單的信號：各方都必須避免局勢升級，都必須採取措施，緩解緊張局勢。」

上周三哈瑪斯政治局領導人哈尼雅在巴伊朗首都德黑蘭被暗殺。一天前，以色列在貝魯特發動襲擊，擊斃黎巴嫩真主黨高階軍事指揮官舒克爾。這兩個地區武裝組織都得到伊朗的支持。