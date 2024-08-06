Fed官員一番話、7月服務業數據穩健 美債殖利率從一年低點反彈

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-06 01:20

‌



美債殖利率周一 (5 日) 在每股盤中從一年低點反彈，原因是同日稍早芝加哥連準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示 7 月非農數據比預期弱並不代表經濟衰退，再加上美國 7 月服務業穩健擴張，緩解市場對美國經濟正在步入衰退的部分擔憂。

對利率敏感的 2 年期與基準 10 年期美債殖利率曲線從稍早的「正常」又回到「倒掛」。2 年期公債殖利率最近上漲 7.3 個基點，至 3.944%，此前曾低至 3.654%，為 2023 年 4 月以來的最低水準；基準 10 年期公債殖利率上升 2 個基點，至 3.817%，至 3.667%，為 2023 年 6 月以來的最低水準。

‌



2 年期和 10 年期美國公債利差達到 - 13 個基點，稍早觸及 1.50 個基點，為自 2022 年 7 月以來首次轉正。殖利率曲線倒掛通常表明未來一到兩年可能出現經濟衰退，但「轉正」比原先的「倒掛」更令人擔憂，因為這是經濟衰退更為急迫的信號。

美國上周五公布的 7 月非農報告顯示，新增就業人數成長低於預期且失業率飆升，引發經濟衰退的擔憂，同時也讓市場迅速重新定價對聯準會 (Fed) 降息時間和幅度預期。

但古爾斯比周一表示數據並未顯示經濟衰退，還指出 Fed 決策者必須密切留意美國經濟變化，以避免利率過於嚴格。

荷蘭國際集團 (ING) 美國首席國際經濟學家 James Knightley 表示，古爾斯比顯然是 Fed 相當長一段時間以來最溫和的成員，他沒有暗示有任何真正的警報。

與此同時，美國 7 月服務業活動也從先前的 4 年低點反彈，因新訂單反彈且就業指標 6 個月來首次增加。Knightley 認為 ISM 服務業報告相當不錯，開始看到市場恢復了些許平靜與穩定。

交易員目前預估，Fed 在 9 月的下一次政策會議上降息 2 碼 (50 個基點) 的可能性為 84%。根據芝商所 FedWatch 工具，降息 3 碼 (75 個基點) 也是有可能的。交易員也開始替 9 月前可能的緊急降息做準備。

全球股市崩盤、地緣政治擔憂提振債券買盤

全球股市暴跌以及對中東地緣政治緊張局勢加劇的擔憂，最近幾天增加了對美國公債的避險需求。與此同時，美股也受到近期財報前景疲軟和估值過高的影響。

Lazard 資產管理公司全球固定收益部門聯席主管 Michael Weidner 表示：「尤其是過去兩天的走勢，與其說是受基本面因素驅動，不如說是受美股回檔驅動。」

交易商對賣出日元買入美國資產的熱門交易進行平倉，也加劇了對各資產類別投資組合出現大規模平倉的擔憂。

即將發布的通膨數據和 8 月就業報告將是 Fed 是否在 9 月進一步降息的關鍵，前提是 Fed 在 9 月之前不採取行動。