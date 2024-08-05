〈美股早盤〉主要指數崩跌 道指跌逾1千點、那指挫逾4%

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-05 21:49

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美股主要指數周一 (5 日) 開盤暴跌，其中道瓊工業指數跌逾 1 千點、那斯達克指數跌逾 5%，美國上周公布疲軟的經濟數據引發全球市場對美國經濟陷入衰退的擔憂。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 1,056.85 點或近 2.7%，那斯達克綜合指數跌逾 700 點或近 4.2%，標普 500 指數跌近 3.4%，費城半導體指數跌逾 3%。

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全球股市崩盤、美國科技股暴跌，那斯達克 100 指數期貨跌幅逾 4%，日本股市創下 10 多年來最大跌幅。

隨著對美國經濟放緩的擔憂加劇，交易員加大了對聯準會 (fed) 將採取緊急降息措施的押注。美元走弱，10 年期美國公債殖利率跌至一年來新低。華爾街的恐慌指標－芝加哥選擇權交易所波動率指數飆升至 2020 年以來新高。

那斯達克指數期貨周一盤前一度暴跌 6.5%，接近觸發熔斷機制，但隨後收窄跌幅。自 7 月 10 日創下紀錄以來，該指數已下跌逾 10%，超過了修正的門檻。

美股延續了上周的頹勢，美國疲弱的就業報告引發了外界擔憂，即 Fed 沒有足夠快地採取行動 (降息) 防止經濟急劇下滑。隨著交易員爭取平倉廣受歡迎的套息交易，拋售浪潮在日本達到狂熱的程度，推動日元飆升 3%，導致東證指數 (Topix) 周一收跌 12%，並以 1959 年以來最大的 3 天跌幅收盤。

Lombard Odier 資產管理公司宏觀研究主管 Florian Ielpo 表示：「關鍵是目前的敘事轉變，從沒有著陸到軟著陸。這種風險沒有被合理定價，而投資人迅速換檔解釋了這種波動的程度。」

Premier Miton Investors 投資長 Neil Birrell：「顯然，這些就業數據絕對把所有人嚇壞了。很可能連 Fed 都認為，我們必須做些什麼來維持市場穩定，而這可能是一次非周期降息。從一個數據點來看，在政策會議後一周採取行動將是非同尋常的。」

不過，Pictet Asset Management 資深投資顧問 Christopher Dembik 表示，押注 Fed 將提前採取行動是錯誤的，因為儘管最新數據出爐，美國經濟仍相對強勁。 Dembik 表示：「我們正面臨恐慌式的市場過度反應，但這在很大程度上是非理性的。經濟正在惡化，但退一步看，這並不令人擔憂。」

截至台北時間周一（5 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 4.65%，至每股 209.64 美元

截至第二季末，「股神」巴菲特旗下公司持有的蘋果股份價值為 842 億美元，第二季蘋果持股量從第一季的 7.89 億股下降至約 4 億股，降幅接近 50%。此外，其現金儲備在第二季達到了創紀錄的 2,769 億美元。

有分析解讀為，巴菲特對蘋果的成長前景缺乏信心，而華爾街多數分析師呼籲投資人對此保持冷靜，不要過度解讀這一舉動。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 10.19%，至每股 96.34 美元

另外，知名避險基金 Elliott Managemen 告訴投資人，輝達正處於「泡沫」之中，推動這家晶片巨頭上漲的人工智慧技術被「過度炒作」。

泰森食品 (TSN-US) 早盤股價上漲 1.99%，至每股 62.45 美元

泰森食品美股周一開盤前公布第三季業績。財報顯示，該季銷售額年增 1.6% 至 133.5 億美元，優於分析師平均預期的 132.4 億美元。調整後的營益報 4.91 億美元，較去年同期的 1.79 億美元成長 173%；經調整後的每股獲利報 0.87 美元，優於分析師平均預期的 0.65 美元，去年同期報 0.15 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 Markit 服務業 PMI 指數終值預期 56，前值 56

美國 7 月 Markit 綜合 PMI 指數終值預期 55，前值 55

美國 7 月 ISM 非製造業指數預期 51，前值 48.8

華爾街分析：

人稱「老債王」的品浩 (PIMCO) 共同創辦人葛洛斯 (Bill Gross) 對美股抱持悲觀看法，葛洛斯上周五發文表示，投資者應該停止談論逢低買入，並開始考慮逢高賣出。