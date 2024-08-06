蘋果、輝達領跌 美股七雄市值恐蒸發9,000億美元
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-06 00:51
「美股七雄」(Magnificent Seven)中的蘋果與輝達周一 (5 日) 領跌科技股，美國經濟衰退擔憂籠罩，再加上「股神」巴菲特大甩賣蘋果股票，打壓科技股持續數月的漲勢。這波的拋售潮恐怕讓「美股七雄」總市值蒸發近 9,000 億美元。
截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周一盤中股價下跌 4.20%，每股暫報 210.62 美元，輝達 (NVDA-US) 下跌 5.92%，每股暫報 100.92 美元。
Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書母公司 Meta Platforms(META-US)、微軟(MSFT-US)、特斯拉(TSLA-US) 周一盤中股價延續盤前下跌頹勢，跌幅介在 1% 至 5% 左右。
另外人工智慧 (AI) 贏家晶片股周一盤中股價表現不一，包括超微 (AMD-US) 上漲逾 4%、博通 (AVGO-US) 小漲 0.1%；英特爾 (INTC-US)、美超微(SMCI-US) 分別下跌 6.08%、0.5%。費城半導體指數周一開盤跌近 0.5%，較開盤逾 3% 跌幅收窄。
美國上周五公布疲軟的非農就業報告，推動全球投資人轉向避險資產，並刺激市場押注美國聯準會 (Fed) 將不得不很快降息以扶植經濟成長。
「股神」巴菲特旗下波克夏公司 (Berkshire Hathaway) 已將其在蘋果 (該集團的最大持股) 的股份減半，這一拋售狂潮引發大眾對科技業前景的擔憂。
大型科技股在推動美股上漲一年多後，過去幾周面臨賣壓，另一個原因是有跡象表明，大規模 AI 投資的回報時間將比一些投資人最初希望的還要久。
最近幾周，三大雲端運算服務供應商亞馬遜、微軟和 Alphabet 的股價下跌，因為其最新財報讓投資人懷疑利潤率可能會受到 AI 方面數十億美元支出影響。
AJ Bell 投資分析師 Dan Coatsworth 表示：「可以說，人們對所謂的「美股七雄」的期望太高了。這些公司的成功在投資者眼中遙不可及，達不到水準時便磨刀霍霍大砍。」
儘管遭到拋售，輝達的股價在 2023 年上漲超過 200% 後，今年幾乎翻了一番。除了特斯拉之外，其他美股七雄的股票在今年也上漲。
一些分析師說，周一的下跌可能替投資人提供了一個以更高估值購買大型科技公司股票的機會，看好 AI 投資的預期長期回報，以及這些公司強大的市場地位。
Wedbush Securities 分析師、長期看多科技股的 Dan Ives 表示：「我們研究華爾街科技股 24 年來的策略是，在恐慌和非理性的全球拋售中，我們幫助投資人持有最好的科技股和推動成長主題的贏家。」
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