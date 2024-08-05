美國經濟衰退已至？美債殖利率曲線「倒掛」轉「正常」

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-05 22:20

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美國公債殖利率周一 (5 日) 跌至逾一年新低，其中對利率敏感的兩年期公債殖利率創下去年 4 月以來新低、基準 10 年期公債殖利率也寫下去年 6 月以來新低，兩項殖利曲線自 2022 年 7 月以來首次從「倒掛」轉為「正常」，意味著美國經濟步入衰退的可能性提高。

由於美國上周五公布的 7 月非農報告顯示，新增就業人數成長低於預期且失業率飆升，引發經濟衰退的擔憂，同時也讓市場迅速重新定價對聯準會 (Fed) 降息時間和幅度預期。

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目前市場預估 Fed 可能會在 9 月貨幣政策會議召開之前降息，或者該次會議上會有更大幅度降息，好避免經濟嚴重下滑。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 表示：「有更多令人信服的證據表明，Fed 一如既往地採取緊縮政策，可能會帶來更多潛在的負面影響。」

他補充說，雖然現在有關會議前降息的討論有所升溫但 Fed 不會採取行動，目前最大的爭論還是 9 月份要降息 1 碼 (25 個基點) 還是 2 碼(50 個基點)。

根據芝商所 FedWatch 工具，交易員們現在已經完全消化了 9 月至少降息 2 碼的預期。而在一周前，這一幾率還被認為只有 11%。到年底，市場預估 Fed 將降息 131 個基點。

芝加哥連準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 同日稍早表示，儘管美國上周五公布的就業數據比預期弱，但看起來不像是衰退，但 Fed 官員需要注意到環境的變化，以避免在利率上過於嚴格。

全球股市暴跌以及對中東地緣政治緊張局勢加劇的擔憂增加了對美國公債的避險需求，隨著公債價格攀升，美債殖利率走跌，其中 2 兩期與 10 年期美債殖利率自 2022 年 7 月以來首次轉為「正常」。

殖利率曲線倒掛通常表明未來一到兩年可能出現經濟衰退，但「轉正」比原先的「倒掛」更令人擔憂，因為這是經濟衰退更為急迫的信號。