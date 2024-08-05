〈財報〉英飛凌上季業績遜預期且展望黯淡 宣布全球裁員1400人

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-05 20:04

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全球車用晶片大廠英飛凌 (Infineon Technologies AG) 周一 (5 日) 公布 2024 會計年度第三季 (截至 6/30) 財報，由於該季營收低於預期，這家德國晶片製造商在短短幾個月內第三度下調全年財測。與此同時，該公司執行長表示電動車復甦尚未可見，宣布全球裁員 1,400 人並調職 1,400 人。

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英飛凌執行長漢尼貝克 (Jochen Hanebeck) 周一表示，作為此前全球撙節計畫的一部分，公司將在全球裁員 1,400 人，並另外將把 1,400 人調往勞動力成本較低的國家。

據了解，此次裁員包括早些時候宣布取消位於德國南部城市雷根斯堡 (Regensburg) 數百人招聘，不過漢尼貝克排除在德國強制裁員的可能性。

漢尼貝克在財報電話會議上表示，自己對結構性成長動力非常有信心，但在所有不同市場的周期中，目前能見度很低，這就是為什麼公司會保持謹慎的原因。

展望未來，英飛凌預估本季 (第四季) 營收年減 9.5% 至 37 億歐元 (合 40 億美元)，低於分析師預估的 37.9 億歐元。此外，該公司還下調全年營收預期至 150 億歐元 (合 160 億美元)，此前已經兩次下調，最近一次下調至 151 億歐元，上下浮動 4 億歐元。

根據財報，英飛凌第三季 (4 至 6 月) 營收年減 9% 至 37.02 億歐元，低於分析師預估的 38 億歐元、淨利報 4.03 億歐元，也不及市場預期的 4.47 億歐元。

另外英飛凌第三季所謂部門業績 (管理層首選的營益指標) 報 7.34 億歐元、部門利潤率報 19.8%，至於汽車業務營收則報 21.1 億歐元，與去年同期的 21.3 億歐元相當，不過較上一次持續改善。

漢尼貝克對此表示：「我悶目標市場的復甦進展緩慢，成其疲軟的經濟態勢導致許多領域的庫存水準超過終端需求。不過在充滿挑戰的市場環境中，公司繼續保持良好表現 (部門利潤率)。」

漢尼貝克還預估，連接和控制物聯網設備的部門系統部門、專注能源效率的電源和傳感器部門未來表現亮眼，因前者庫存過剩已經減少，而對人工智慧 (AI) 系統需求激增正在推動後者。

市場分析指出，儘管英飛凌將今年全年營收預測下調，但該公司 2025 會計年度營收年增 12% 的目標仍是挑戰。該公司上季營收低於預期，而且由於補貼和折扣而保持相對良好的中國電動車銷量隨著庫存不斷增加，恐怕無以為繼。