馬斯克重啟對OpenAI與阿特曼訴訟

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-05 20:46

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根據紐約時報 (NYT) 周一 (5 日) 報導，馬斯克重啟對人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 的製造商 OpenAI 的訴訟，稱該公司將利潤和商業利益置於公眾利益之上。

與最初的訴訟一樣，周一在北加州聯邦法院提起的新訴訟稱，OpenAI 及其兩位創始人阿特曼 (Sam Altman) 和布羅克曼 (Greg Brockman) 違反了公司的創始合約，將商業利益置於公共利益之上。

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就在七周前，就在法官決定是否應駁回訴訟的前一天，馬斯克在沒有任何解釋的情況下撤回了最初的訴訟。

訴訟稱，阿特曼和布羅克曼在 2015 年與馬斯克一起創建了 OpenAI，並承諾認真開發 AI 以造福人類，之後他們卻放棄了這一使命，與微軟 (MSFT-US) 建立價值數十億美元的合作關係。

起訴書稱，馬斯克「被阿特曼及其同夥背叛了」。 對此，OpenAI 沒有立即回應置評請求。

在回應馬斯克對 OpenAI 的首次訴訟的一篇部落格文章中，阿特曼和該公司的其他員工表示，他們打算要求法院駁回對 OpenAI 的指控，並稱公司旨在透過打造通用人工智慧 (artificial general intelligence) 來服務公眾利益。