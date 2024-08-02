〈財報〉亞馬遜Q2營收遜色 Q3財測令人失望 盤後挫逾7%

鉅亨網編譯許家華 2024-08-02 07:58

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (日) 公布第二季營收遜於預期，且第三季財測令人失望，導致該股盤後重挫 7% 以上。

第三季財測關鍵數據

營收：介於 1540 億美元至 1585 億美元之間，年增 8% 至 11%。

據 LSEG 稱，該區間的中位數為 1562.5 億美元，低於分析師平均預期的 1582.4 億美元。

營業利益：介於 115 億美元至 150 億美元之間，低於預期。

去年同期為 112 億美元。 StreetAccount 調查的分析師預測為 153 億美元。

近時確認，亞馬遜周四下跌 2.91 美元或 1.56%，盤後重挫 14.10 美元或 7.66%，報每股 169.97 美元。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 指出，第三季財測疲軟部分歸因於消費者被全球事件分散了注意力，使得該季度「難以預測」。這些事件包括巴黎奧運會、川普在 7 月一場集會遭暗殺未遂。

「無論你向客戶群銷售或提供什麼，客戶的關注度都是有限的，像奧運會這樣不常發生的大事，就會產生不同流量模式，當引人注目的事情發生，或像幾周前的暗殺事件發生後，大眾會將注意力轉移到新聞上。」Olsavsky 說。

第二季財報關鍵數據 vs. LSEG 調查的分析師預期共識

EPS：1.26 美元 vs. 1.03 美元

營收：年增約 10% 至 1479.8 億美元 vs. 1485.6 億美元

華爾街關注數據表現 vs 預期 (StreetAccount 共識預期)

AWS 營收：年增 19% 至 263 億美元 vs 260 億美元

廣告營收：年增 20% 至 127.7 億美元 vs 130 億美元

亞馬遜繼續面臨其核心零售業務成長緩慢的問題，因為競爭加劇，主要來自 Temu 和 Shein 等折扣網站，這些網站允許中國商家向美國消費者銷售廉價商品。

其線上商店部門的銷售額年增 5%。來自第三方賣家服務的營收（包括佣金、履行費和運費）成長更快，本季成長 12%。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 指出，與內部預期相比，北美營收成長確實有些落後。咎其原因，是消費者選擇購買更便宜的產品，導致平均售價（ASP）下降。「消費者在支出方面繼續保持謹慎，並轉而購買平均售價較低的產品。」

CNBC 報導，亞馬遜今年 6 月在與中國賣家舉行的活動中表示，計劃開設一家折扣店，主要銷售價格低於 20 美元的無品牌商品，提供服裝、家居用品和其他產品。

亞馬遜純利倍增，自去年同期的 67.5 億美元 (即每股 65 美分) 增至 135 億美元(即每股 1.26 美元)，反映出該公司大規模削減成本的舉措見效。

分部表現

廣告營收成長略低於預期。該部門已成為最大獲利來源，儘管大多數廣告銷售仍來自其在線商店上的贊助產品列表，但亞馬遜添加更新的產品，並在與 Meta (META-US) 和 Alphabet 的競爭下，還能擴大其數位廣告領域的市占。