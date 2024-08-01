打造300家製造業AI即戰力！經濟部攜手微軟、亞馬遜於中南部開訓
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-01 14:43
經濟部產業發展署於今 (1) 日正式啟動「產業 AI 人才培訓計畫」，攜手 Microsoft 及 Amazon(AWS) 國際大廠合作開發客製化課程，8 月份於北中南各地舉辦 13 班 AI 基礎班，將培養 300 家企業人才，首場 AI 基礎班課程於臺南及臺中兩地展開，加速中南部製造產業導入 AI 應用，滿足產業對 AI 人才的需求，促進產業升級轉型，提升國際競爭力。
產發署表示，本次基礎班課程攜手 Microsoft 與 Amazon(AWS) 兩大國際大廠合作，為臺灣製造業量身打造基礎 AI 課程，內容涵蓋 AI 基礎知識到應用，不僅探討鑑別式與生成式 AI 的理論與實作，更將聚焦於生成式 AI 在製造業的創新應用。其中，課程內容將充分利用雲端平臺的優勢，讓學員於熟悉之介面上進行實作演練，快速將 AI 技術應用於實際工作，以滿足產業實務需求。
8 月份初期先行鎖定中南部重點產業，如：化學、紡織、工具機、自行車、鋼鐵等產業，進行 AI 人才之基礎班培育，期待 AI 先進技術落地產業應用，後續規劃將遍布北中南各地。
另因應產業轉型普及需求，經濟部已參照國際大廠課綱架構，規劃進階公版教材課程，並邀集產學研專家籌組專家委員會進行審查與編修，預計於 9 月陸續開設 AI 種子班，希冀透過企業種子人員培訓，促進產業 AI 人才擴散，加速帶動產業 AI 化，全力推動台灣成為「人工智慧之島」目標。
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