被拼多多、Shein打到沒奈何？CNBC：亞馬遜將建立中國賣家直營折扣店

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-27 10:33

今年美國的超級盃直播，在線購物平台 Temu 強勢佔據廣告焦點，為琳琅滿目的折扣商品吸引了眾多美國消費者的注意。Temu 應用也自此一躍成為美國蘋果 App 商店和 Google 應用商店的銷售冠軍，下載量超過 1 億次。

Temu 的出現令亞馬遜 (AMZN-US) 神經緊繃，而在其之前，另一家購物平台 Shein 已經在服裝這一細分市場甩開亞馬遜。Temu 的舉動更像是要搶走亞馬遜嘴裡所有的肉，這也逼迫亞馬遜推出屬於自己的折扣渠道。

據《CNBC》周三（26 日）披露，亞馬遜計劃推出一個新欄目，專門提供低價時尚和生活用品，並允許中國賣家直接向美國消費者發貨。

據亞馬遜介紹，新欄目將提供一系列無品牌商品，許多商品的售價不到 20 美元。亞馬遜計劃讓產品直接從中國運送至美國，目標是在 9～11 天內送達。

過去亞馬遜的中國賣家依靠亞馬遜的自營物流服務，先將產品送到亞馬遜的美國物流倉庫，然後再由倉庫安排發貨。

亞馬遜指出，新的安排可以幫助中國賣家壓低成本，賣家也可以透過小批量生產，測試產品銷路。

這個模式與 Shein 的「按需制造」管理十分相似，即生產數量有限的商品，測試水溫，隨著需求成長，再增加產量。

與 Temu 不同的是，亞馬遜的新欄目允許賣家自行決定商品的定價和類目。拼多多 (PDD-US) 支持的 Temu，則相對更加嚴格，商品由該公司制定價格，且該公司負責為賣家經營店面，展開營銷活動。

亞馬遜發言人 Maria Boschetti 在一份聲明中表示，亞馬遜一直在探索和銷售夥伴合作的新方式，以滿足客戶需求，但她拒絕透露具體計畫和實施時間。