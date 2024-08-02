〈貴金屬盤後〉市場轉向美非農就業數據 美元上漲 黃金小跌 但徘徊在近2周高點
鉅亨網編譯許家華 2024-08-02 06:39
黃金周四早盤因市場對 9 月降息的預期和避險需求，金價觸及 2 周高點，但在市場焦點轉向周五將發布的美國非農就業數據後，美元上漲而令黃金價格小幅下跌。
衡量美元對 6 種主要貨幣的美元指數上漲 0.3%。
儘管美聯準會周三的政策會議維持利率穩定，但主席鮑爾表示，如果美國經濟遵循預期路徑，最快可能在 9 月降息。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「市場完全認定 9 月會降息，甚至有人討論 Fed 降息 50 個基點的可能性。」
黃金向來被視為對抗地緣政治和經濟風險的首選對沖工具，且因不孳息的特質，往往在低利率環境下蓬勃發展。
交易員目前等待周五的美國非農就業報告，以獲取有關聯準會政策路徑的更多線索。
與此同時，亞洲央行的購買和實物需求仍然低迷，「因此目前黃金市場並未全速運轉，但我們懷疑在某個時候會如此。」Melek 補充道。
花旗分析報告指出：「儘管近期沒有中國人行 5 月和 6 月購買黃金的報告，但今明兩年央行購金的需求應該仍會保持在高位。」
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