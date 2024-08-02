〈貴金屬盤後〉市場轉向美非農就業數據 美元上漲 黃金小跌 但徘徊在近2周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-08-02 06:39

黃金周四早盤因市場對 9 月降息的預期和避險需求，金價觸及 2 周高點，但在市場焦點轉向周五將發布的美國非農就業數據後，美元上漲而令黃金價格小幅下跌。

現貨黃金下跌約 0.4% 至每盎司 2438.32 美元，盤中觸及 7 月 18 日以來的最高點。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 0.3%，至每盎司 2480.8 美元。

衡量美元對 6 種主要貨幣的美元指數上漲 0.3%。

儘管美聯準會周三的政策會議維持利率穩定，但主席鮑爾表示，如果美國經濟遵循預期路徑，最快可能在 9 月降息。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「市場完全認定 9 月會降息，甚至有人討論 Fed 降息 50 個基點的可能性。」

交易員目前等待周五的美國非農就業報告，以獲取有關聯準會政策路徑的更多線索。

花旗分析報告指出：「儘管近期沒有中國人行 5 月和 6 月購買黃金的報告，但今明兩年央行購金的需求應該仍會保持在高位。」

中國人行是去年黃金最大政府買家，但 6 月已連續第二個月沒有購買黃金儲備。

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