〈貴金屬盤後〉Fed鮑爾暗示最早9月降息 哈瑪斯高層遭暗殺 黃金漲逾1%

鉅亨網編譯許家華 2024-08-01 06:30

美聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)暗示，如果通膨與預期相符，最快可能在 9 月降息，激勵黃金價格延續漲勢。

現貨黃金上漲 1.2% 至每盎司 2437.39 美元，且 7 月漲逾 4%，創 3 月以來最大單月漲幅。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 0.9%，至每盎司 2473 美元。

Fed 周三決定維持利率不變，鮑爾隨後在新聞發布會上表示，Fed 對通膨穩定邁向 2% 目標越來越有信心，這點燃了投資者對 9 月降息的希望。

紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「由於鮑爾的言論表明 9 月可能降息，黃金和白銀正在上漲，但他確實也關閉了升息 50 個基點的大門。有鑑於 Fed 甫滿足最近擴大的預期，黃金能否創下新的歷史高點還有待觀察。」

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，聯準會降息加上中東地緣政治風險可能會將金價推高至每盎司 2700 美元。

Fed 利率決定後，美元小幅收復跌幅，而基準美國 10 年期公債殖利率走低。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 1.6%，至每盎司 28.85 美元。

現貨鉑金上漲 2.1%，至每盎司 979.05 美元。

現貨鈀金上漲 4.6%，至每盎司 928.50 美元。

中東緊張局勢升級

哈馬斯武裝組織稱，其領導人伊斯梅爾 · 哈尼亞 (Ismail Haniyeh) 及其一名隨扈在伊朗首都德黑蘭下榻處遇刺身亡。

雖然以色列尚未作出回應或發表聲明，目前也還沒有組織聲稱對此負責，但一日前以色列甫攻擊黎巴嫩首都貝魯特，並稱已擊斃黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 高階指揮官舒克爾 (Muhsin／Fuad Shukr)，以回擊真主黨周末攻擊戈蘭高地導致 12 名兒童死亡之舉。伊朗最高領袖發誓要對以色列進行報復。