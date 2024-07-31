迎接降息循環！瑞銀CIO建議接手優質公司債和國債 階梯式債券更優

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-31 18:47

全球降息週期可望加速啟動，繼加拿大已連續兩個月下調利率，美國的降息預期也逐漸定調在 9 月。瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO) 建議投資人為低利率環境做好準備，將多餘的現金投入優質公司債券和政府債券中，此外，階梯式債券和具有資本保護特徵的結構化投資策略，在利率下降時具有更高的回報潛力。

加拿大央行週三利率會議上連續第二個月下調利率 25 個基點，前紐約聯儲行長杜德利呼籲美聯儲在本週將召開的政策會議上開始降息。對政策敏感的兩年期美國國債收益率上週五收於 4.39%，低於從上周初的 4.5%。

加拿大央行行長麥克勒姆重申，預期進一步降息是 “合理的”，並且經濟下行風險在該央行權衡貨幣政策時成為 “越來越重要的考慮”。另外，杜德利認為，美聯儲為降低經濟熱度所做的努力已經產生了明顯效果，美國失業率上升預示著經濟可能很快會衰退。

瑞銀 CIO 指出，雖然不預計美聯儲會在本周的會議上開始降息，但其有望在 9 月加入全球寬鬆行列。仍然認為美國經濟正走向軟著陸，而不是衰退，而且也沒有證據顯示可能出現硬著陸。

美國 GDP 在第二季度同比增長 2.8%，高於之前瑞銀對經濟趨勢增長率 2% 的估計，此前出爐的 6 月份零售銷售和工業生產也強於預期。瑞銀 CIO 維持之前的觀點，經濟已進入了一個低於趨勢增長水準的時期，美聯儲褐皮書中也有證據表明，增長已經放緩至溫和速度。此外，失業率的穩步上升也與低於趨勢水準的增長一致。

瑞銀 CIO 指出，過去一年商品價格持續下降，最新資料顯示，包括服務在內的通膨也廣泛回落，終於見到了期待已久的租金放緩，並預計這種較溫和的速度將在未來幾個月持續，幫助降低整體通膨率。上週五披露的 6 月 PCE 資料顯示價格壓力正進一步緩解。此外，消費者支出的溫和增長也有助於通膨保持下行，因為越來越多的企業在消費者削減支出下，自動降價。

此外，包括主席鮑威爾在內的數位美聯儲高級官員近期言論表明，降息可能會在 9 月開始，這與瑞銀預測的基準情景一致。此前，美聯儲理事沃勒表示，“我們越來越接近需要降息的時刻。” 紐約聯儲行長威廉姆斯也表示，最近的通膨資料也更接近他們所期待的通膨降溫趨勢。