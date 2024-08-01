日本再升息！富達估2025年中前有2碼升息空間 日元升貶要看美降息動作
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-01 10:06
日本央行在昨 (31) 日的貨幣政策會議宣佈兩項重要決策，包括將政策利率從 0% 至 0.1% 上調至大約 0.25%，以及逐步減少購買國債，在 2026 年 3 月減為每月購債規模為 3 兆日圓左右，較目前每月購債規模約縮減一半。富達國際亞洲經濟學家劉培乾指出，富達對日元維持中性看法，日本央行正堅定地走在政策正常化的道路上，惟日元大幅反彈有賴美國聯準會祭出更寬鬆的貨幣政策。
日本央行認為整體企業加薪潮蔓延，以致對未來的指引較預期鷹派，而 7 月展望報告亦顯示通膨預測高於 2024 與 2025 年財會年度的 2% 目標，暗示日本央行有進一步升息空間。儘管目前日本國內消費復甦仍弱，控制通膨仍是日本央行首要目標，並強調利率調整後之實質利率仍為負值，寬鬆的金融條件應可穩定支撐經濟活動。同時，近期疲弱之日元推升進口物價也引發部分擔憂，因此富達認為在輸入性通膨消退前，未來日元走向亦是政策進一步緊縮之主要考量。
會議上其中一項決議是縮減每月日本公債收購計劃。日本央行宣布將長期逐步且可預測性的縮減購債計劃，目標 2026 年 3 月之每月購債金額，從目前 5.7 兆日元消減至 2.9 兆日元。日本央行也保留部分彈性，訂定於 2025 年進行中期評估，承諾若收益率突然攀升，將再調高每月購債金額。
劉培乾表示，鑑於日本央行將考量經濟數據動態，且上調中期通膨預估，富達認為存在進一步升息可能性。緊縮政策的步伐和規模，可能取決於潛在通膨動態的演變以及日元疲弱帶來的輸入性通膨。薪資和價格的良性循環將可持續，意味日本將達到更高的中性利率。如果薪資增長動力維持，日央行可能需要進一步上調政策利率，以實踐 2% 的物價穩定目標。儘管日元疲弱對進口價格帶來更大壓力，但美國聯準會的政策路徑仍是美元和日元水準的關鍵驅動力。若殖利率差距再次擴大，可能促使日本央行加快緊縮步伐。
然而，鑑於日本整體經濟結構依然完好，富達對日元維持中性看法。日本央行正堅定地走在政策正常化的道路上，惟日元大幅反彈有賴美國聯準會祭出更寬鬆的貨幣政策。
富達國際日本價值股票團隊表示，日本央行此次政策符合市場預期，不排除至 2025 年中尚有 2 碼升息空間，若日本央行要實現中期 2% 之通膨目標，預估短期利率還有上揚 1-2% 之空間，此將有利於日本銀行股之走勢，而目前日本價值投資策略，相對加碼金融股與保險類股，此將可受惠日本通膨走揚與日本央行貨幣政策正常化。
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