鮑爾放鴿 股債同樂 下半年風水輪流轉 關注AI科技股財報止跌催化劑

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-31 12:02

隨著科技巨型股集中度停滯、更多類股及中小型股表現轉好，市場廣度將恢復健康水準，富蘭克林證券投顧認為多元化投資組合在未來 12-18 個月內會開始跑贏大盤。下半年來美股盤面風水輪流轉，未來需持續關注 AI 科技股財報及財測能否成為止跌反彈催化劑，建議投資人採取多元佈局。

聯準會主席鮑爾日前在參眾兩院聽證會上稱不一定要等到通膨降至 2% 後才開始降息，讓市場對降息預期更加樂觀，並加速股市類股輪動，綜觀 7 月，股債呈現齊揚態勢，總計 7 月以來台灣金管會證期局核備的 968 檔境外基金 (股、債均含) 平均上漲 2.13%，其中，694 檔股票型基金平均上漲 1.88%，257 檔債券型基金平均上漲 2.84%(理柏資訊，台幣計價至 7/30)。

富蘭克林證券投顧表示，美國 6 月個人所得、支出及通膨放緩，強化聯準會 9 月降息預期，此外，市場也預計英國央行本週將降息一碼，寬鬆的貨幣政策基調有利全球債市延續多頭，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金掌握，而不同於美歐央行將轉向寬鬆，日本央行貨幣政策正常化趨勢確立，締造日圓評價面回升潛力，建議空手者可透過日元計價的美國平衡型基金及日本股票型基金參與。

另方面，下半年來美股盤面強弱勢股風水輪流轉，凸顯出多元分散布局的重要性，未來需持續關注 AI 科技股財報及財測能否成為止跌反彈催化劑，建議投資人採取多元佈局策略，涵蓋創新成長 (科技 / 生技)、亞洲改革 (印度 / 日本)、淨零轉型 (全球氣候變遷 / 基礎建設 / 公用事業) 股票型基金，積極者可搭配美國中小型股票型基金操作，網羅股市輪動機會。

富蘭克林證券投顧表示，隨美國經濟持穩、通膨持續降溫，再加上近期就業市場趨緩，讓聯準會更有理由降息，根據芝商所 FedWatch 數據 (取自 7/31)，市場樂觀認為 9 月、11 月、12 月均有可能降息，而寬鬆貨幣政策預期將有利美股中長期表現。

在題材上，儘管近期科技股出現回檔修正，但隨 AI 觸角持續擴大與延伸，應不會改變長期 AI 大浪持續帶來變革，特別是通訊服務、科技兩個是最具 AI 題材的類股，它們也是 2024 年史坦普 500 指數各類股中企業獲利成長動能最強者，仍具基本面支撐，短線出現修正並非壞事，反而提供逢低進場或定期定額布局機會。

另外，隨美國有更高機率實現軟著陸，類股輪動與資金流轉可望持續加快，先前表現落後、評價相對較低的類股以及小型股均可望受惠。