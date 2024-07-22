瑞銀投信：下半年投資看好「外」「雙」「西」3大亮點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-22 20:09

瑞銀投信投資研究部主管陳碩存 (22) 日於媒體分享會，提出下半年投資以「外」「雙」「西」為 3 大亮點，預估今年會有兩千多億的資本支出會投入到 AI 產業，不至於泡沬化。建議投資美國投資級債並加長存續期間的策略，可在降息循環中獲得更佳的投資機會，5 至 7 年期的債券是個較好的天期。

自 2022 年的疫情大流行、2023 年是一場全世界與通膨的拉鋸戰，來到 2024 年，終於看到通膨降溫，也即將來到十年一遇的買債好時機，亦即主要國家將啟動一連串的降息週期。

進入 2024 下半年，陳碩存認為投資人可以把握以下 3 大亮點，在市場中掌握航行方向：

1. AI 正當紅，「外」溢效應富潛力：投資人可關注整體產業的外溢效應，包含生活應用層面與數據中心在未來的發展性。AI 產業包括：雲端、GPU、語言學習模型 (LLM) 及應用軟體 4 層，預估今年會有兩千多億的資本支出會投入到 AI 產業。

2.「雙降」通膨降溫 + 歐美央行降息：雙降來自於「通膨降溫」與「西方經濟體降息」，歐陸在 6 月已開始降息，市場也在等待聯準會表示「有信心的數據」，瑞銀投信預期今年聯準會在 9 月時開始降息，並可能在今年有兩碼的降息幅度。

3.「西」方全球大選年，如剛落幕的歐陸地區選舉，以及 11 月美國大選。陳碩存建議投資人時刻觀察選戰動態，並同時保持在市場投資，以過往紀錄顯示美國大選後的 1 年期間美股三大指數都能 提供具吸引力的回報率，並保持強勁的上漲動能。