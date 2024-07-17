瑞銀CIO：川普勝選率為60% Fed今年降息50基點 階梯式債券投資最宜

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-17 17:41

瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO) 今 (17) 日重申在美國總統候選人川普勝選的概率為 60%，民主黨大獲全勝情景的概率則為 10%。美聯儲現在主要關注兩個方面，即物價穩定和就業市場，瑞銀預測今年將降息 50 個基點，9 月將首次降息 25 個基點，另一次降息可能在年底，這些為優質債券創造有利條件，瑞銀看好階梯式債券投資。

川普遭槍擊後首次現身，在共和黨全代會上被正式提名為 2024 年美國總統選舉共和黨總統候選人，及宣佈選擇俄亥俄州聯邦參議員范斯作為他的競選搭檔後，瑞銀發表對選情及投資策略的看法。

與此同時，現總統拜登週一接受了美國全國廣播公司的訪問，並重申將繼續競選下任總統。槍擊事件後，投資者開始押注川普勝選可能帶來的改變，包括放鬆對銀行等行業的監管、以及延長減稅政策。標普指數當天早盤上漲 1% 左右，並最終收漲 0.3%。美國 10 年期國債收益率也收漲 4 個基點至 4.23%，因市場認為川普若勝選，可能增加政府的財政赤字。中概股則收跌 3.4%，因市場擔心中美貿易摩擦或再度上演。

瑞銀 CIO 認為川普勝選的概率為 60%，包括共和黨大獲全勝情景的 45% 和國會分立情景的 15%，拜登連任但國會分立情景的概率為 30%，民主黨大獲全勝情景的概率則為 10%。

股票方面，瑞銀 CIO 認為投資者應控制在不同大選結果下風險較高的個股和板塊敞口，例如關稅提高後可能承壓的可選消費品行業。與此同時，為了抵禦選舉可能帶來的波動性，投資者可以利用具備防禦性的結構化投資策略，例如對選舉敏感型股票或週期性行業（能源、工業、金融等）採用增強收益或為資本提供保護的策略。

鮑威爾週一在華盛頓特區經濟俱樂部接受採訪時表示，二季度經濟數據讓決策者對通膨可持續的向 2% 目標邁進變得更有信心。儘管鮑威爾並未透露第一次降息的時機，但他指出，相比起一季度的通膨數據，二季度的三個數據，包括上周的數據有了明顯的改善。他還提到，不會等到通膨率跌至 2% 才降息，因貨幣政策發揮作用需要一定的時間。歸根結底，即將發佈的數據，特別是 6 月的 PCE 平減指數，作為美聯儲首選的通膨指標將對政策制定至關重要。